Queralt Castellet: "Siempre es posible volver al podio"

Castellet identificó la adaptación a las condiciones de la pista como un factor clave para la fase final de la competición, anticipando que cambios en el entorno pueden requerir ajustes estratégicos de último momento. Según informó Europa Press, la snowboarder catalana destacó este aspecto tras asegurar su clasificación para la final femenina de halfpipe en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, evento programado para este jueves, luego de concluir séptima en la ronda clasificatoria.

El medio Europa Press consignó que Castellet, vigente subcampeona olímpica, expresó gran expectación por la posibilidad de repetir un podio olímpico. Consultada por Eurosport respecto a sus aspiraciones de lograr una nueva medalla, la atleta española respondió: “Siempre, siempre, siempre”, reafirmando la vigencia de sus metas deportivas. Sin embargo, aclaró que su prioridad inmediata tras la exigente ronda era enfocarse en la recuperación física y mental para afrontar la final con la máxima energía posible, subrayando la importancia de llegar en las mejores condiciones al desenlace del campeonato.

La ronda clasificatoria dejó en evidencia un alto nivel de exigencia y competitividad, explicó Castellet, quien reconoció haber enfrentado una tensión fuera de lo habitual durante la prueba. Europa Press reportó que la atleta manifestó: “Nunca había pasado tantos nervios en una clasificatoria. Con ese nivel que hay, hay que darlo todo y sacar tu mejor riding”. Al referirse a su desempeño tras completar la primera ronda, admitió que no recordaba nada de lo ejecutado, recurriendo casi automáticamente a su entrenamiento y experiencia para ejecutar la segunda bajada decisiva.

Castellet explicó a Europa Press que la clasificación para la final representaba el principal objetivo de la jornada. Según sus palabras, el trabajo acumulado y las sesiones de práctica previas desembocaron en una segunda bajada más pulida, lo que le permitió asegurar su puesto entre las finalistas. La deportista se declaró satisfecha porque el esfuerzo se tradujo en una calificación que reflejó la calidad de su rutina, logrando así avanzar a la etapa final.

El medio también añadió que la snowboarder catalana observó que la competencia reunió a deportistas que se conocen entre sí y que acostumbran competir en el circuito internacional, lo que permitía prever la dificultad y los criterios de puntuación aplicados. Castellet detalló que ella y su equipo analizaron estos aspectos para planificar una ronda que se adaptara tanto a las expectativas de los jueces como al estándar técnico de las rivales.

En cuanto a las expectativas para la final, Europa Press transmitió la reflexión de Castellet sobre la necesidad de adaptarse rápidamente a los posibles cambios que pueda presentar la pista para la definición por medallas. Subrayó que la jornada final representará un desafío completamente distinto, dado que las condiciones no serán idénticas a las de la ronda previa. Destacó: “Mañana las condiciones van a cambiar y vamos a tener que adaptarnos lo mejor que podamos y darlo todo, como siempre”.

La fase clasificatoria del halfpipe femenino en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026 se desarrolló en un contexto de presión significativa, con rivales que exhibieron niveles técnicos elevados. El seguimiento de la estrategia y la gestión de la tensión fueron centrales en la actuación de Castellet, según reportó Europa Press, quien además reiteró su satisfacción por haber cumplido el principal objetivo planteado para la ronda: asegurar el pase a la disputa por las medallas.

El enfoque de Queralt Castellet de cara a la final se caracteriza por una combinación de preparación técnica, observación del entorno competitivo y un énfasis prioritario en el bienestar físico. Según testimonios recogidos por Europa Press en Eurosport, la atleta valora la posibilidad de alcanzar nuevamente el podio olímpico, pero mantiene como eje principal de su estrategia el trabajo progresivo y la reacción ante variables externas, evidenciando la complejidad de una prueba definida tanto por la regularidad como por la capacidad de adaptación ante condiciones fluctuantes de la pista y la adversidad del entorno competitivo.