Los bachateros Prince Royce y Romeo Santos cantarán en Miami en el 'Premio lo nuestro'

Miami (EE.UU.), 11 feb (EFE).- Los cantantes de bachata Romeo Santos y Prince Royce cantarán juntos en la ceremonia del 'Premio lo nuestro' el próximo 19 de febrero en el Kaseya Center de Miami, donde se reconocerá lo mejor de la música latina, según anunció este miércoles TelevisaUnivision.

El 'rey' y el 'príncipe' de la bachata, respectivamente, cantarán una mezcla de sus más recientes éxitos incluidos en su álbum conjunto 'Better Late Than Never' en "una noche dedicada a los ritmos del Caribe", indicó la compañía mediática en un comunicado.

A estos artistas se suma el cantante de vallenatos colombiano Silvestre Dangond, quien cantará por primera vez en televisión 'Una vaina bien' junto a Sebastián Yatra.

Por otro lado, participará el pianista y compositor Arthur Hanlon como parte del reconocimiento musical especial a la española Paloma San Basilio, quien recibirá el 'Premio lo nuestro a la excelencia'.

Asimismo, la puertorriqueña Lunay presentará su nuevo sencillo 'Ojalá', mientras la estrella panameña Sech interpretará su éxito 'Novia no'.

Esta es la quinta tanda de artistas anunciada por la cadena de habla hispana, que en las últimas semanas presentó a los mexicanos Carín León, Cristian Castro, Gloria Trevi y Thalía, el colombiano Maluma y la puertorriqueña Kany García como algunas de las estrellas de la ceremonia en el Kaseya Center de Miami.

También cantarán Café Quijano, Codiciado, Eladio Carrión, Elena Rose, Gangsta, Gente de Zona, Ha*Ash, J Balvin, Jay Wheeler, Jhayco, Juanes, Kapo, KYBBA, Los Bukis, Maluma, MAR, Marc Anthony, María Becerra, María José, Matisse, Mau y Ricky, Melody, Mora, Nathy Peluso, Santos Bravos, Sofía Reyes Xavi y Yami Safdie, entre otros.

La ceremonia, que se transmitirá a las 19:00 horas del este de Estados Unidos (00:00 GMT) desde el Kaseya Center de Miami, reconoce lo mejor de la música latina en 44 categorías.

Este año encabezan las menciones los artistas puertorriqueños Bad Bunny, Myke Towers y Rauw Alejandro, y el mexicano Carín León, con diez cada uno, seguidos por Beéle, Fuerza Regida y Karol G, con ocho nominaciones.

En tanto, Arcángel, Juanes, Los Bukis (grupo cofundado por Marco Antonio Solís), Manolo Díaz y Paloma San Basilio recibirán premios especiales que reconocen su trayectoria y legado.EFE

