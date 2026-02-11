Hansi Flick: "El Atlético se merece respeto porque es un equipo fantástico"

Lamine Yamal ha recibido reconocimientos por su desempeño en la cancha y por la forma en que maneja las distintas situaciones que enfrenta durante el juego, algo que Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona, ha valorado de manera significativa en el periodo previo al encuentro ante el Atlético de Madrid en la ida de las semifinales de la Copa del Rey Mapfre. De acuerdo con información consignada por el medio, Flick expresó su satisfacción por la progresión de Yamal, subrayando la capacidad del joven futbolista para tomar decisiones determinantes y su especial habilidad en el dribbling y en el uno contra uno, cualidades que, según el técnico, son especialmente apreciadas por quienes siguen el fútbol de cerca.

El entrenador alemán también manifestó su respeto por el Atlético de Madrid y su técnico, Diego Pablo Simeone, considerando al club rojiblanco como un adversario que obliga a cualquier equipo a elevar su nivel competitivo. Según detalló la fuente, Flick resaltó que el Atlético "se merece respeto porque es un club y un equipo fantásticos, con un gran entrenador", y añadió que enfrentar a rivales de ese calibre resulta motivador para el grupo. Flick dejó claro que, a pesar de las ausencias en la plantilla culé, la confianza en la capacidad de respuesta del vestuario se mantiene alta, afirmando que están preparados para afrontar un enfrentamiento que prevé "duro" en el estadio del Atlético.

El técnico del Barcelona confirmó que Marcus Rashford no estará disponible para el partido, reconociendo que la ausencia representa un contratiempo para su equipo. Tal como publicó la fuente, aunque consideró la noticia como negativa, Flick insistió en su fe en el grupo y en la determinación con que el equipo suele afrontar momentos difíciles. Ante las preguntas sobre posibles estadísticas o antecedentes recientes, Flick enfatizó su preferencia por enfocarse exclusivamente en el partido inmediato, sin prestar atención a otros factores externos, reiterando que “solo me centro en el partido contra el Atlético, no me gusta mirar otras cosas”.

Respecto a la estrategia para esta eliminatoria, Flick recordó, según el medio, que el pase a la final se resolverá tras la disputa de dos partidos, acumulando más de 180 minutos de juego, y que el equipo azulgrana está preparado para competir en ambos encuentros. Flick observó el rendimiento del Atlético en el partido de Copa ante el Betis, mencionando que el trabajo de Simeone le impresionó, destacando el nivel de juego mostrado por los rojiblancos en ese duelo anterior. El técnico valoró la capacidad de sus propios jugadores para crecer frente a desafíos difíciles, un elemento que considera esencial para superar una eliminatoria de este tipo.

Además, el entrenador dedicó palabras de apoyo a algunos futbolistas de la plantilla. Sobre Jules Koundé, Flick lo calificó como un jugador luchador, destacando que, aunque todos pueden tener días poco acertados, la mentalidad del defensor francés le permite sobreponerse e intentar mejorar después de partidos complicados. El medio informó que Flick confía en que Koundé mostrará su fortaleza mental en el próximo compromiso.

En relación con Raphinha, Flick aconsejó cautela respecto a su proceso de recuperación físico. El entrenador recomendó avanzar “paso a paso” y estar atentos, destacando que el extremo suele emplear mucha intensidad y que cualquier molestia física requiere atención específica. Flick subrayó la importancia de cuidar el cuerpo del jugador, una decisión en la que tanto el club como el propio Raphinha deben colaborar estrechamente, según informó la fuente.

Sobre Ronald Araujo, Flick comunicó su respaldo al jugador, recordando que todo el grupo fue solidario con él cuando compartió detalles personales con el vestuario. El entrenador asumió la responsabilidad sobre la gestión y bienestar de todos los miembros del plantel, señalando que preocupaciones como las de Araujo deben abordarse colectivamente, aceptando que si surgieron problemas en el proceso, es el técnico quien debe responder ante todos los jugadores.

Antes de finalizar sus declaraciones, Flick reiteró la disposición del equipo para afrontar estos compromisos en un contexto marcado por la exigencia deportiva y por la necesidad de gestionar ausencias y recuperaciones. El medio señaló que el entrenador del FC Barcelona mantiene la consigna de que el pase a la final depende del rendimiento global en ambos partidos, insistiendo en la importancia de mantener la concentración y la entrega durante los enfrentamientos ante el Atlético de Madrid.