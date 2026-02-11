El presidente de Taiwán pide la aprobación inmediata de los presupuestos para reforzar el gasto en defensa

Lai Ching Te sostuvo que la demora en la aprobación del presupuesto para defensa podría debilitar la posición internacional de Taiwán y retrasar la entrega de sistemas armamentísticos críticos, poniendo en riesgo el estatus prioritario que la isla mantiene en la adquisición de equipamiento militar. El presidente trasladó esta advertencia a los legisladores y remarcó la importancia de una decisión parlamentaria inmediata sobre los fondos destinados a operaciones y modernización de la seguridad nacional, frente a un entorno regional caracterizado por el aumento de amenazas, especialmente provenientes de Pekín.

Según consignó la agencia CNA, el mandatario taiwanés subrayó la necesidad de un respaldo ampliado al gasto militar y solicitó el apoyo de diputados opositores para acelerar la aprobación del paquete presupuestario. Desde noviembre pasado, Lai impulsa una partida adicional de 40.000 millones de dólares (33.500 millones de euros) para los próximos ocho años, desafío que ha ubicado como prioritario en la agenda nacional. Tal como reportó CNA, el líder gubernamental enmarcó su iniciativa como una respuesta al incremento de tensiones con China, país que sostiene su reclamo de soberanía sobre Taiwán y considera a la isla una de sus provincias.

Durante su intervención, Lai destacó que la aprobación del presupuesto expresa el compromiso de Taiwán con su propia defensa y el mantenimiento de la estabilidad regional. Afirmó que “esto demuestra nuestra determinación a la hora de defendernos solos y nuestro compromiso con la seguridad a nivel global”, en declaraciones recogidas por la agencia CNA. El presidente aludió además a la creciente escalada en el gasto militar de países en el Indo-Pacífico, una tendencia que atribuyó principalmente a la amenaza proveniente desde China.

En sus palabras, Lai alertó sobre el impacto adverso que el bloqueo presupuestario podría provocar en la percepción internacional sobre la capacidad de Taiwán para defenderse de hipotéticas agresiones, así como en la confianza de los aliados y socios. Agregó que “esto podría acrecentar, además, las dudas a nivel internacional sobre las capacidades de Taiwán para defenderse”, según publicó el medio citado.

El mensaje del presidente incluyó un agradecimiento a Estados Unidos, a quien describió como uno de los principales proveedores de armamento del país, pese a que no existen relaciones diplomáticas oficiales entre ambos gobiernos. Lai refrendó el papel de Washington en la estrategia de defensa de la isla y remarcó que un retraso en la aprobación del presupuesto podría afectar la agenda de suministros militares prevista con la administración estadounidense, conforme a lo informado por CNA.

El debate sobre las partidas de defensa se produce en un contexto donde las tensiones entre China y Taiwán han aumentado, tanto en materia política como militar. Pekín continúa ejerciendo presión sobre la isla con declaraciones sobre su soberanía y reiterando que no descarta el uso de la fuerza para incorporarla a su territorio. Paralelamente, la región del Indo-Pacífico experimenta un incremento generalizado en las inversiones militares, en respuesta a lo que muchos gobiernos perciben como un cambio en el equilibrio de poder y el riesgo de conflictos.

De acuerdo con CNA, el mandatario taiwanés aprovechó su intervención para enfatizar que la aprobación del presupuesto permitiría a la isla avanzar en la modernización de su equipamiento militar, fortalecer sus capacidades defensivas y alinearse con las tendencias internacionales en materia de seguridad. La discusión parlamentaria sobre estos fondos representa un punto clave en la política de defensa del país y en el posicionamiento de Taiwán frente a los desafíos regionales actuales.