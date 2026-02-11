Agencias

El ministro de Defensa alemán dice que el futuro caza europeo está en manos de Macron, Merz y Sánchez

El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, ha detallado que el proyecto europeo del nuevo caza en el que están trabajando Francia, Alemania y España está ahora "en manos" de sus jefes de Gobierno, Emmanuel Macron, Friedrich Merz y Pedro Sánchez, después de que las disputas sobre quién debería liderar el programa hayan puesto en cuestión el futuro del propio avión militar.

Preguntado por los medios antes de asistir al Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) de Defensa, que se celebra este miércoles en Bruselas, sobre si el futuro caza europeo va a existir o no, Pistorius ha indicado que la respuesta se conocerá en los próximos días.

"Ya se ha dicho que no (va a existir). Se verá en los próximos días si eso es cierto. La decisión está en manos de los jefes de Gobierno, por lo que le pediría que pongan la atención allí", ha explicado el ministro de Defensa alemán, afirmando que el desbloqueo del proyecto depende de qué acuerden los líderes de Francia, Alemania y España.

El proyecto europeo de caza de sexta generación (FCAS, por sus siglas en inglés), que cuenta con la participación de España, Francia y Alemania, es uno de los proyectos de defensa más ambiciosos de Europa, y se ha visto envuelto en una disputa por el control entre las principales empresas.

El FCAS debería estar operativo alrededor de 2040, pero puede ser difícil cumplir ese plazo debido a las mencionadas disputas, principalmente entre París y Berlín sobre si Dassault Aviation o Airbus debería liderar el proyecto. España participa con la empresa Indra en la parte enfocada en sensores, Inteligencia Artificial (IA) y combate colaborativo.

MACRON PIDE QUE EL PROYECTO SIGA ADELANTE

Este mismo martes, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, apostó por que el proyecto siga adelante a pesar de las disputas entre sobre quién debe liderar el programa, pidiendo avances en dicho plan, y afirmando que lo volverá a discutir con el canciller alemán en un intento por progresar.

En una entrevista concedida a seis periódicos europeos y recogida por Europa Press, el presidente galo defendió que el FCAS es "un buen proyecto" y que no ha oído "a ningún alemán sugerir lo contrario", insinuando que si no fuera así, Francia se vería obligada a cuestionar también el proyecto conjunto de carros de combate.

Con todo, Alemania y Francia llevan meses negociando para encontrar soluciones, que podrían incluir la construcción de dos aviones diferentes o la reducción del programa FCAS para centrarse en el desarrollo de un "sistema en la nube".

