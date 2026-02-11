El campo europeo pide a los líderes de la UE "poner en el centro" la agricultura

El comunicado conjunto emitido por las asociaciones agrícolas europeas advierte que la independencia y la seguridad estratégica de la Unión Europea dependen de nuevas inversiones en los sectores agrícola y alimentario. Según informó EFE, estas organizaciones han solicitado a los líderes del bloque comunitario que sitúen la agricultura y la alimentación como ejes centrales de la agenda de competitividad que se discutirá durante el retiro informal de este jueves en el castillo de Alden Biesen, al este de Bélgica.

El medio EFE detalló que Copa-Cogeca, que representa a los agricultores y cooperativas del continente, ha reivindicado el potencial que ofrece el campo europeo para colaborar en los objetivos clave de la Unión Europea, los cuales van desde la competitividad económica hasta la seguridad y la resiliencia ante el contexto geopolítico y económico.

Estas asociaciones consideran que el sector rural constituye un factor estratégico para la seguridad alimentaria, la sostenibilidad y la cultura en la región, resaltando su papel como elemento estabilizador ante un escenario marcado por conflictos e incertidumbre. Según publicó EFE, el comunicado conjunto de los productores agrícolas señala que “los agricultores y todos los actores de la cadena de valor siguen siendo una fuerza estabilizadora y un activo estratégico para la seguridad alimentaria, la resiliencia, la sostenibilidad, la cultura y la paz”.

Para sostener la independencia del continente y su capacidad de respuesta ante futuras crisis, las organizaciones insisten en la necesidad de mantener la productividad agrícola y asegurar un suministro alimentario confiable para todas las regiones. Asimismo, enfatizan la importancia de preservar la diversidad en la producción, garantizar que los alimentos continúen siendo asequibles para los consumidores y facilitar el relevo generacional, factores que consideran imprescindibles para mantener los estándares de calidad y seguridad, además de aportar al crecimiento general de Europa.

Según consignó el medio EFE, el comunicado indica que alcanzar los objetivos de competitividad dentro de la Unión depende, en parte, de los avances que la Comisión Europea está realizando en la reducción de cargas administrativas y en la modernización de la legislación vigente, así como en la simplificación de los trámites. Estas medidas, afirman las organizaciones, son esenciales para equiparar la capacidad de las empresas agrícolas europeas con sus competidoras internacionales y garantizar el funcionamiento adecuado del mercado único.

Las organizaciones agrupadas en Copa-Cogeca han formulado una exhortación directa a los líderes comunitarios para que escuchen las demandas de los productores rurales e implementen políticas públicas e inversiones orientadas a fortalecer el futuro y la competitividad del sector agroalimentario. “Instamos a los líderes de la UE a que escuchen la voz de la cadena agroalimentaria y adopten medidas concretas con políticas e inversiones necesarias para asegurar el futuro, la resiliencia y la competitividad de todo el sector”, expresa el comunicado citado por EFE.

La reunión donde se discutirán estas demandas reunirá a los mandatarios europeos en un entorno histórico, el castillo de Alden Biesen, edificado en el siglo XVI en el pequeño municipio belga de Bilzen. Este encuentro informal tiene como objetivo analizar el fortalecimiento del mercado único comunitario frente al nuevo escenario geoeconómico, en el cual la agricultura busca consolidarse como un pilar estratégico para la región, según reportó EFE.