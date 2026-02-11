Corral asegura que solo se podrá aceptar Mercosur si cumple ciertos requisitos como la reciprocidad y mayores controles

Durante los últimos años, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha implementado diversas medidas frente a crisis sanitarias en Castilla y León, como la EHE, la lengua azul, la gripe aviar, la peste porcina y la dermatosis, destinando 18 millones de euros de ayudas para el sector ganadero, según detalló el medio Europa Press. Estas actuaciones forman parte de la respuesta a los desafíos que enfrenta el ámbito agrario y se enmarcan dentro de una política de defensa activa del sector primario por parte de la Junta, bajo la dirección de la consejera María González Corral.

En esta línea, la consejera remarcó la condición indispensable de reciprocidad para aceptar el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur. González Corral sostuvo en un encuentro celebrado en Ávila con representantes del Partido Popular, alcaldes y miembros del sector agrario que solo se podrá asumir el pacto con Mercosur si se aplican exigencias equivalentes a los productos importados y a los de producción local, según informó Europa Press. Alertó de la necesidad de reforzar los controles fronterizos a mercancías procedentes de terceros países, resaltando la importancia de aplicar mecanismos de salvaguarda que prevengan situaciones de competencia desleal para los productores españoles.

El medio Europa Press consignó que la consejera defendió la postura del Partido Popular, describiéndola como “clara y rotunda” respecto a la equiparación de requisitos entre importaciones y productos nacionales. González Corral insistió en que se implemente un sistema de inspecciones más exhaustivo para los productos sudamericanos entrantes, con el objetivo de impedir que el sector agrícola y ganadero se vea afectado por normativas más laxas en origen que podrían traducirse en desventajas competitivas dentro del mercado comunitario.

En relación con las políticas de apoyo al sector, González Corral recordó la continuidad del diálogo con los actores agrarios, lo cual ha permitido, según informó Europa Press, sellar acuerdos durante el último año y medio. Contrapuso esta dinámica al periodo previo, señalando que en los dos años y medio anteriores no se lograron pactos con las organizaciones representativas del sector rural.

La consejera abordó también la situación de la Política Agraria Común (PAC), defendiendo la estructura de dos pilares y reclamando que cada uno mantenga el presupuesto asignado. Recalcó la importancia de que la PAC garantice la estabilidad de las ayudas y subrayó los esfuerzos para alcanzar un consenso amplio sobre esta materia, de acuerdo con lo indicado por Europa Press.

Durante su intervención, González Corral se refirió además al proyecto de presupuestos autonómicos, el cual permanece paralizado, expresando su esperanza de que se reactive en algún momento. Según detalló Europa Press, la consejera comentó que dicho presupuesto contemplaba “numerosas medidas importantes para el sector agrario pensando en su futuro”, incluyendo estrategias orientadas a la modernización y resiliencia del campo.

Por otra parte, la consejera puso en valor el papel del Partido Popular como defensor histórico del sector agrario, haciendo hincapié en la gestión de crisis sanitarias y la canalización de fondos de apoyo extraordinarios para los ganaderos de la comunidad. Europa Press relató que, dentro de este marco de acción, la Junta persigue proporcionar a los productores locales herramientas para hacer frente a los desafíos derivados tanto de amenazas fitosanitarias como de la apertura de los mercados internacionales.

Finalmente, González Corral reiteró que cualquier acuerdo comercial entre la Unión Europea y el bloque sudamericano solo resultará viable si se cumplen condiciones estrictas de igualdad. Remarcó la aplicación de principios de reciprocidad y la necesidad de activar controles preventivos eficaces en frontera, asegurando que la protección de los intereses de los productores regionales constituye una prioridad para el gobierno autonómico. Según publicó Europa Press, la consejera consideró que medidas como la equiparación normativa y el endurecimiento de inspecciones representan instrumentos clave para evitar la competencia externa en condiciones desventajosas.