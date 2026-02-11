Albanese pide a Herzog rendición de cuentas por la muerte de una australiana en un ataque israelí en Gaza

"Seguimos presionando para que se rindan cuentas plenamente, incluyendo cualquier cargo penal pertinente", dijo Anthony Albanese, primer ministro de Australia, refiriéndose a la investigación por la muerte de la ciudadana australiana Zomi Frankcom en un ataque del Ejército israelí en la Franja de Gaza. Según detalló la cadena estatal australiana ABC, Albanese reiteró esta exigencia al presidente israelí Isaac Herzog en Canberra, subrayando la demanda de transparencia y una investigación completa sobre los hechos ocurridos en Deir al Balá, donde perdieron la vida Frankcom y otros seis integrantes de la organización World Central Kitchen.

Durante una sesión parlamentaria recogida por el medio ABC, Albanese respondió a la diputada independiente Zali Steggal señalando que planteó a Herzog la necesidad de "transparencia" por parte de Israel en el desarrollo de la investigación sobre el bombardeo. Insistió en que el Gobierno australiano mantiene la presión para lograr resultados concretos y garantizar la claridad en el proceso, algo que consideró fundamental ante lo que describió como una "trágica pérdida". El primer ministro apuntó que Australia seguirá actuando "día a día" para asegurar que tanto la transparencia como las medidas adecuadas se mantengan a lo largo del proceso judicial y diplomático.

Albanese también mencionó que su conversación con Herzog ofreció una oportunidad para abordar otros temas relacionados con la agenda bilateral, y recalcó la importancia del diálogo respetuoso para promover tanto los intereses nacionales de Australia como la obtención de resultados tangibles. "Queremos ver la paz en Oriente Próximo, ver a israelíes y palestinos conviviendo en paz y seguridad", añadió Albanese en declaraciones previas a la entrada en el Parlamento, según recogió la cadena ABC.

La visita oficial de Isaac Herzog a Australia estuvo marcada por manifestaciones y un ambiente de alta tensión política. De acuerdo con ABC, cientos de personas se congregaron en Canberra para protestar ante la cámara legislativa australiana, donde Herzog y Albanese comparecían. Las protestas se centraron en la ofensiva militar de Israel en la Franja de Gaza y la presencia del presidente israelí coincidió con detenciones masivas; las autoridades australianas arrestaron a cerca de 30 personas durante diversas movilizaciones convocadas en Sídney en contra de la visita.

El medio ABC informó además que la visita de Herzog incluyó un acto conmemorativo en recuerdo de las víctimas de un atentado en una playa de Sídney durante la festividad judía de la Janucá, donde fallecieron al menos 15 personas. Este evento formó parte del itinerario del mandatario israelí, cuya presencia en el país oceánico ha resultado polémica en el contexto de las actuales tensiones y del rechazo social vinculado al conflicto en Gaza.

Herzog, por su parte, calificó el viaje a Australia como una experiencia "muy emotiva" y manifestó su intención de impulsar las relaciones entre los dos países hacia una nueva etapa. Antes de su entrada junto a Albanese al Parlamento, sostuvo que los vínculos bilaterales van más allá de la cuestión del conflicto israelí-palestino y se fundamentan en una visión internacional más amplia, según reportó ABC. El presidente israelí defendió la necesidad de fortalecer las relaciones bilaterales en diversas áreas y apuntó a la posibilidad de un "nuevo comienzo" y un "futuro mejor" entre ambas naciones.

El incidente en el que perdió la vida Zomi Frankcom ocurrió en el mes de abril de 2024, durante un bombardeo israelí sobre un vehículo de la organización humanitaria World Central Kitchen, fundada por el chef español José Andrés. Junto a la australiana fallecieron otros seis trabajadores de la organización. El suceso causó conmoción internacional y desencadenó demandas de explicaciones y responsabilidades hacia Israel, tal como insistió ABC en su cobertura.

Desde el Gobierno australiano, Albanese declaró de manera reiterada que la transparencia y la clarificación de los hechos constituyen una prioridad en su relación con el Ejecutivo israelí, enfatizando la importancia de una investigación que no sólo identifique los responsables, sino que también contemple acciones judiciales si así correspondiera según los resultados. El primer ministro australiano ha reiterado que proseguirá el monitoreo y la exigencia de información detallada, asegurando que cada paso del proceso será evaluado bajo principios de rendición de cuentas y cumplimiento de la legalidad internacional.