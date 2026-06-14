Mohamed Ouahbi: "Marruecos demostró personalidad, fuimos ambiciosos ante Brasil"

Newark, Nueva Jersey (EE.UU.), 13 jun (EFE).- El seleccionador de Marruecos, Mohamed Ouahbi, aseguró este sábado que Marruecos demostró "personalidad, buen fútbol y ambición" en su partido contra Brasil, en el que ambos equipos firmaron un empate 1-1 que deja abiertas las primeras plazas del Grupo C de la Copa del Mundo 2026.

"Nuestros aficionados pueden estar orgullosos de nosotros. Hemos demostrado que somos ambiciosos y tenemos fútbol", expresó Ouahbi, preguntado por EFE en rueda de prensa después de que Marruecos y Brasil terminaran en tablas su estreno mundialista en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

PUBLICIDAD

"Queríamos ganar, no nos conformamos con el empate, pero tampoco estamos tristes. Le digo a la afición que tendremos mejores resultados en el futuro", agregó Ouahbi, que mandó un mensaje inconformista a los seguidores marroquíes.

El entrenador del combinado norafricano señaló que la primera parte "no fue una exhibición táctica ante Brasil", sino que solo desplegaron "su fútbol", con muchos centrocampistas del equipo jugando "muy bien".

"Fue un partido de alta intensidad, y lo terminamos muy bien. Fuimos suficientemente osados para jugar sin presión. Estoy orgulloso de cómo respondimos ante un escenario así", celebró el técnico de Marruecos.

"Quizá tuvimos el 20 % de aficionados marroquíes en el estadio, pero estuvieron muy ruidosos", añadió Ouahbi, contento por la respuesta de su gente ante la marea de brasileños desplazados a la sede de Nueva York-Nueva Jersey.

Preguntado sobre Bono, que recibió un duro golpe en el hombro, Ouahbi adelantó que "fue solo un golpe", por lo que "seguramente" estará para el próximo partido.

Después de sumar un punto ante Brasil, Marruecos, cuarto en en Mundial de Catar 2022, disputará la segunda jornada del grupo C contra Escocia el viernes 19 de junio en la sede de Boston y cerrará la fase de grupos enfrentándose a Haití en Atlanta el miércoles 24 de junio.

PUBLICIDAD