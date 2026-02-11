Agencias

Al menos nueve muertos en un tiroteo en la Columbia Británica de Canadá, seis de ellos en una escuela secundaria

Guardar

Al menos nueve personas han muerto este martes y 27 han resultado heridas en un tiroteo en una escuela secundaria en el muncipio de Tumbler Ridge, en la Columbia Británica de Canadá, donde la presunta responsable se habría quitado la vida tras una serie de ataques que ha dejado víctimas tanto en el recinto del centro educativo como en una vivienda cercana.

La Policía Montada canadiense ha informado en un comunicado de que sus agentes han entrado en la escuela tras recibir una alerta sobre un tirador activo, una "mujer con vestido y cabello castaño" según la descripción de la misma, que han hallado muerta a su llegada "con lo que parece ser una lesión autoinfligida".

Asimismo, el cuerpo ha encontrado en el centro escolar a "seis personas más (...) muertas" y ha informado de otra víctima que "ha fallecido mientras era trasladada al hospital".

En el marco de la investigación, la Policía ha asegurado haber identificado una segunda ubicación relacionada con los hechos, una residencia en la que "se han encontrado dos víctimas adicionales fallecidas". En esta línea, el comunicado apunta que los agentes "están realizando registros adicionales en otras casas y propiedades para determinar si alguien más podría haber resultado herido o estar relacionado de alguna manera con los sucesos".

En cuanto a los heridos registrados en la escuela, que ha sido evacuada, el cuerpo ha indicado que dos personas han sido "trasladadas en helicóptero al hospital con lesiones graves o potencialmente mortales", mientras que "aproximadamente otras 25 personas están siendo evaluadas y clasificadas en el centro médico local por lesiones que no ponen en peligro su vida".

Posteriormente, en una rueda de prensa, el comandante de la Policía Montada canadiense en el Distrito Norte, Ken Floyd, ha preferido no "especular" con cuántas de las víctimas mortales son menores de edad. Asimismo, ha afirmado que las autoridades están intentando "determinar la conexión con el tirador", aunque ha apuntado que "será difícil determinar el por qué" habría actuado de esa manera.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Netanyahu recibe información "actualizada" de las negociaciones con Irán en su encuentro con Witkoff y Kushner

Tras participar en encuentros en Washington con representantes estadounidenses involucrados en contactos diplomáticos recientes en Omán, el líder israelí sostiene que cualquier avance debe cubrir restricciones sobre misiles balísticos y prohibir el respaldo a aliados regionales de Teherán

Netanyahu recibe información "actualizada" de

Venezuela desmiente haber enviado petróleo a Israel

Caracas rechaza versiones sobre una supuesta venta de crudo a Medio Oriente, calificando como “falsa” la información difundida por Bloomberg, mientras funcionarios insisten en que las relaciones entre ambos países no presentan cambios desde 2020

Venezuela desmiente haber enviado petróleo

Carney defiende ante Trump que hay "cooperación" en la construcción del puente entre Michigan y Ontario

Tras una llamada tras las amenazas de bloqueo de Trump, Mark Carney recalcó el aporte canadiense y el trabajo conjunto en el puente Gordie Howe, mientras continúa la tensión con Washington por propiedad, materiales y acuerdos comerciales

Carney defiende ante Trump que

Trump afirma oponerse a la "anexión" de Cisjordania: "tenemos suficientes cosas en qué pensar"

El presidente estadounidense rechaza respaldar la extensión de control israelí sobre territorios palestinos, señalando que la nación enfrenta otros retos prioritarios, mientras aumentan las tensiones regionales y voces internacionales condenan la medida como contraria al derecho internacional

Trump afirma oponerse a la

Trump defiende que un "buen" acuerdo con Irán privará al país de armas nucleares: "Serían tontos" si no acceden

Tras reanudar las negociaciones en Mascate, el mandatario estadounidense subraya que sólo aceptará una propuesta que impida el desarrollo nuclear iraní y advierte sobre posibles acciones militares ante la falta de avances en el diálogo

Trump defiende que un "buen"