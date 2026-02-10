Manuel Parga y Antonio Lucio participan en el IV Curso de Sostenibilidad en el Sector Deportivo

El director de Marketing, Recursos Humanos y Sostenibilidad del Comité Olímpico Español (COE), Manuel Parga, y el ex responsable de Sostenibilidad de las candidaturas de Madrid 2012 y 2016 Antonio Lucio, actual secretario general de la Asamblea de Madrid, participarán en la cuarta edición del Curso de Sostenibilidad en el Sector Deportivo impulsado por COE y CIFAL Málaga UNITAR.

Dicho curso, que cuenta con la colaboración del Consejo Superior de Deportes (CSD), se llevará a cabo en formato online del 1 de marzo al 30 de mayo y abordará, entre otros temas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la medición de la huella de carbono de los eventos deportivos, medidas de reducción y proyectos de compensación.

Asimismo, se incluirá la estrategia de Sostenibilidad del COE, que desglosará Manuel Parga. Esta formación online ha sido diseñada para proporcionar a profesionales y gestores de organizaciones deportivas, organizadores de eventos y responsables de RSC una comprensión profunda de cómo el deporte puede contribuir e impulsar un futuro más sostenible.

A lo largo de siete módulos, los participantes adquirirán conocimientos teóricos y prácticos sobre diversas áreas clave alineadas con los ODS, desde el marco regulatorio hasta la medición, reducción y compensación de la huella de carbono, así como la comunicación efectiva de la sostenibilidad.