Agencias

Macron apuesta por que el avión de combate de última generación europeo siga adelante a pesar de las disputas

Guardar

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha apostado por que el proyecto europeo de caza de sexta generación (FCAS, por sus siglas en inglés) siga adelante a pesar de las disputas entre Dassault Aviation y Airbus sobre quién debe liderar el programa.

En concreto, el presidente galo ha pedido avances en dicho plan, afirmando que lo volverá a discutir con el canciller alemán, Friedrich Merz, en un intento por progresar.

Así se ha expresado Macron en una entrevista concedida a seis periódicos europeos y recogida por Europa Press en el contexto de la reunión de jefes de Estado y de gobierno europeos prevista en Bruselas este próximo jueves 12 para debatir sobre competitividad y centrada en relanzar la economía comunitaria.

PARTICIPACIÓN DE ESPAÑA, FRANCIA Y ALEMANIA

Cabe recordar que el FCAS (Future Combat Air System), que cuenta con la participación de España, Francia y Alemania, es uno de los proyectos de defensa más ambiciosos de Europa, que se ha visto envuelto en una disputa por el control entre las principales empresas.

"Es un buen proyecto, y no he oído a ningún alemán sugerir lo contrario", ha declarado el presidente de la República en la entrevista publicada este martes, en la que también ha enfatizado que por su parte cree que "las cosas deben avanzar". Asimismo, Macron ha añadido que también hay que mejorar en los planes europeos sobre el carro de combate principal.

"Porque, como se puede imaginar, si por casualidad el socio alemán cuestionara el proyecto conjunto de aviones, nos veríamos obligados a cuestionar también el proyecto conjunto de carros de combate", ha afirmado. Alemania y Francia llevan meses negociando para encontrar soluciones, que podrían incluir la construcción de dos aviones diferentes o la reducción del programa FCAS para centrarse en el desarrollo de un "sistema en la nube".

El FCAS debería estar operativo alrededor de 2040, pero puede ser difícil cumplir ese plazo debido a las mencionadas disputas.

En el ámbito nacional, Indra lidera la participación española en dicho proyecto, enfocado en sensores, Inteligencia Artificial (IA) y combate colaborativo.

Por último, Macron ha llamado a los Veintisiete a invertir conjuntamente en la transición ecológica, la IA y la tecnología cuántica para no quedarse atrás.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Julián Álvarez y una sequía centenaria, su peor racha en Europa

El atacante argentino, tras un brillante inicio en el club madrileño, acumula cien jornadas sin marcar en el torneo local, generando alerta en la afición y el cuerpo técnico, que esperan una pronta reacción en los próximos encuentros

Julián Álvarez y una sequía

Gente de Zona anuncia su primera gira por España, con València y otras fechas para verano

Con más de diez conciertos revelados para 2026, el dúo cubano promete actuaciones en ciudades como Madrid, Barcelona y Marbella, a la espera de añadir otras paradas donde interpretarán sus hits junto a sus seguidores españoles

Gente de Zona anuncia su

La Armada neutraliza dos proyectiles de mitad de siglo XX encontrados en la playa de Camposoto

Especialistas en desactivación intervinieron tras el hallazgo de antiguos artefactos de gran tamaño en una zona concurrida de San Fernando, aplicando técnicas avanzadas para asegurar el área y eliminar cualquier peligro potencial para la población u el entorno

La Armada neutraliza dos proyectiles

Sanidad ve "muy difícil de demostrar" que los 5 bebés hospitalizados en diciembre sean casos vinculados a la cereulida

Expertos del Ministerio de Sanidad insisten en la falta de pruebas concluyentes sobre la relación entre la toxina producida por 'Bacillus cereus' y los episodios sufridos por cinco menores, aunque mantienen la alerta y refuerzan controles en España

Infobae

Dimite el presidente de las nucleares públicas de Argentina en plena polémica de sobreprecios en contratos

Tras verse implicado en acusaciones de irregularidades relacionadas con una licitación en Nucleoeléctrica Argentina, Demian Reidel abandona la administración de la compañía estatal, siendo sustituido mientras el gobierno de Milei avanza con iniciativas de privatización y cambios en la gestión

Dimite el presidente de las