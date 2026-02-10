Macron apuesta por que el avión de combate de última generación europeo siga adelante a pesar de las disputas

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha apostado por que el proyecto europeo de caza de sexta generación (FCAS, por sus siglas en inglés) siga adelante a pesar de las disputas entre Dassault Aviation y Airbus sobre quién debe liderar el programa.

En concreto, el presidente galo ha pedido avances en dicho plan, afirmando que lo volverá a discutir con el canciller alemán, Friedrich Merz, en un intento por progresar.

Así se ha expresado Macron en una entrevista concedida a seis periódicos europeos y recogida por Europa Press en el contexto de la reunión de jefes de Estado y de gobierno europeos prevista en Bruselas este próximo jueves 12 para debatir sobre competitividad y centrada en relanzar la economía comunitaria.

PARTICIPACIÓN DE ESPAÑA, FRANCIA Y ALEMANIA

Cabe recordar que el FCAS (Future Combat Air System), que cuenta con la participación de España, Francia y Alemania, es uno de los proyectos de defensa más ambiciosos de Europa, que se ha visto envuelto en una disputa por el control entre las principales empresas.

"Es un buen proyecto, y no he oído a ningún alemán sugerir lo contrario", ha declarado el presidente de la República en la entrevista publicada este martes, en la que también ha enfatizado que por su parte cree que "las cosas deben avanzar". Asimismo, Macron ha añadido que también hay que mejorar en los planes europeos sobre el carro de combate principal.

"Porque, como se puede imaginar, si por casualidad el socio alemán cuestionara el proyecto conjunto de aviones, nos veríamos obligados a cuestionar también el proyecto conjunto de carros de combate", ha afirmado. Alemania y Francia llevan meses negociando para encontrar soluciones, que podrían incluir la construcción de dos aviones diferentes o la reducción del programa FCAS para centrarse en el desarrollo de un "sistema en la nube".

El FCAS debería estar operativo alrededor de 2040, pero puede ser difícil cumplir ese plazo debido a las mencionadas disputas.

En el ámbito nacional, Indra lidera la participación española en dicho proyecto, enfocado en sensores, Inteligencia Artificial (IA) y combate colaborativo.

Por último, Macron ha llamado a los Veintisiete a invertir conjuntamente en la transición ecológica, la IA y la tecnología cuántica para no quedarse atrás.