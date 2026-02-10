La llegada de gas natural de Estados Unidos a España se dispara en enero y copa el 44,4%

La llegada de gas natural licuado (GNL) de Estados Unidos a España se ha disparado un 46% en enero con respecto al mismo mes del año pasado, erigiendo al país norteamericano en el principal suministrador en este arranque de 2026.

En concreto, en este primer mes del año el suministro de GNL desde Estados Unidos al país alcanzó los 15.259 gigavatios hora (GWh), frente a los 10.454 GWh de enero de 2025, según datos del Boletín Estadístico de Enagás.

Así, Estados Unidos se ha erigido en el primer suministrador, copando el 44,4% del gas natural llegado a España en el mes, seguido de Argelia, con el 29,4% (10.092 GWh, todos ellos a través del tubo Medgaz).

Ya en 2022 Estados Unidos protagonizó un histórico 'sorpasso' erigiéndose en el principal suministrador de España en medio de la crisis provocada tras la invasión de Ucrania por Rusia, por delante de Argelia.

Entonces la llegada de gas natural procedente de territorio estadounidense se disparó mes a mes, llegando a superar incluso los 16.000 GWh en alguno de los meses.

No obstante, Argelia volvió a recuperar su papel predominante como suministrador de gas natural a España en los tres ejercicios siguientes -2023, 2024 y 2025-.

De todas maneras, desde la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump para un segundo mandato hace un año, el presidente de Estados Unidos dejó claro su objetivo de incrementar las ventas de gas a Europa.

SE DUPLICÓ YA EN 2025.

En 2025 Argelia suministró el 38,5% del total del gas natural que llegó al país, por delante de Estados Unidos, cuyas importaciones a España a lo largo del ejercicio ya se duplicaron, asomándose a los volúmenes récord de 2022 en plena crisis energética tras la invasión de Ucrania por Rusia.

En concreto, el país africano suministró a España un total de 128.504 gigavatios hora (GWh) en el conjunto de 2025, de ellos 107.179 GWh por el tubo Medgaz y 21.325 GWh como gas natural licuado (GNL), cifra un 2% inferior a la llegada en 2024.

En el caso del gas natural procedente llegado de Estados Unidos a España se disparó un 98% el año pasado, hasta los 111.660 GWh -representando el 30% del total de las importaciones-, cifra solamente inferior a los 128.749 GWh que se importaron en 2022.

Mientras, la llegada de gas natural a España procedente de Rusia se desplomó en 2025 un 41% frente al ejercicio anterior, con un total de 42.629 GWh, el 11,4% de las importaciones al país. En este pasado mes de enero, el gas natural suministrado a España desde Rusia ha representado el 12,7%, con 4.375 GWh.

El gas natural no ha estado incluido dentro de los vetos adoptados por la UE contra Rusia. En el caso concreto de España, la mayoría del gas natural que llega de Rusia procede de contratos a largo plazo con Yamal LNG, un consorcio liderado por la empresa privada rusa Novatek y en cuyo accionariado hay capital europeo y de otros países.

No obstante, la Comisión Europea puso antes del verano sobre la mesa una propuesta para prohibir todas las importaciones de gas ruso al mercado europeo antes del 1 de enero de 2028, una medida que ha apostado por acelerar un año, con fecha a 2027.

LLENADO DE ALMACENAMIENTOS SUBTERRÁNEOS, EN EL 59%.

En lo que respecta a los almacenamientos subterráneos en España, se situaban a cierre de enero en el 59% de llenado, frente al 72% de las mismas fechas del ejercicio anterior.

Por otra parte, en enero, el total de demanda total transportada -demanda nacional más exportaciones- creció un 11,9% respecto al mismo periodo del año anterior, superando los 40 teravatios hora (TWh).