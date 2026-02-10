Agencias

Hungría califica a Ucrania de "enemigo" mientras continúe poniendo en riesgo su seguridad energética

El ministro de Exteriores de Hungría, Péter Szijjarto, ha asegurado este martes que Ucrania es "enemigo" del país porque está cometiendo "medidas hostiles" contra su seguridad energética, en alusión a los intentos de Kiev por boicotear el suministro de combustible ruso a Europa.

"Cualquiera que quiera socavar la seguridad operativa, la seguridad energética y la soberanía de Hungría está tomando medidas hostiles contra nosotros. Cualquiera que lo haga es nuestro enemigo. Ucrania es actualmente nuestro enemigo porque está tomando medidas hostiles contra nosotros", ha declarado el ministro de Exteriores.

Szijjarto ha explicado que Ucrania de "manera periódica" viene planteando propuestas en Bruselas que "amenazan la soberanía y la seguridad de Hungría" y por lo tanto el funcionamiento normal del país. "Quien hace esto es nuestro enemigo", ha reiterado en el podcast Hora de la Verdad, según recogen medios locales.

Asimismo, ha advertido de que las restricciones para comprar combustible ruso, así como las sanciones que se le impone a la industria de ese país, impiden a Hungría comprar los suministros necesarios para, por ejemplo, mantener en funcionamiento la central nuclear de Paks.

Existe un "fanatismo sancionador" en Europa que está poniendo en riesgo la seguridad energética de Hungría, ha insistido Szijjarto. "Los ucranianos tienen libertad para todo, hay que darles todo: dinero, armas, soldados y la destrucción de Europa tampoco es un obstáculo", ha afeado.

Por otro lado, el ministro de Exteriores ha denunciado que existe "una coalición" formada por Kiev y Bruselas para propiciar un cambio de gobierno en Hungría, a dos meses de que se celebren elecciones legislativas.

"El candidato de esta coalición es el partido Tisza", ha señalado en relación a la formación de Péter Magyar, uno de los principales contendientes para acabar con la hegemonía del primer ministro, Viktor Orbán, más de quince años después.

"Saben perfectamente Hungría cumpliría los objetivos de Bruselas y Kiev si este partido lograse formar gobierno", ha reprochado. Sin embargo, ha matizado que "mientras exista un gobierno nacional soberano en Hungría, ni Bruselas ni Kiev podrán imponer su voluntad".

El 26 de enero, la UE confirmó la prohibición de importar gas natural licuado de Rusia a partir del 1 de enero de 2027 y gas a través de gasoductos rusos desde el 30 de septiembre de ese mismo año, en medio de las quejas de Hungría y Eslovaquia, que anunciaron medidas legales ante Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

