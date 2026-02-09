Agencias

Lindsey Vonn se somete a una cirugía para estabilizar una fractura en su pierna izquierda

La esquiadora estadounidense Lindsey Vonn se sometió este domingo a una cirugía ortopédica para estabilizar una fractura en su pierna izquierda, después de la fea caída que sufrió a los 13 segundos de arrancar su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina d'Ampezzo, a los que llegó después de una rotura de ligamento cruzado anterior.

El equipo estadounidense se ha negado a dar detalles sobre su lesión después de que la esquiadora de 41 años fuera trasladada en helicóptero al hospital este domingo desde una de sus pistas en Cortina d'Ampezzo. Sin embargo, la página web de los Juegos citó al Hospital Ca' Foncello de Treviso en un comunicado: "Lindsey Vonn se sometió a una cirugía ortopédica para estabilizar una fractura en su pierna izquierda".

Vonn sufrió una rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda en Crans-Montana hace poco más de una semana, un problema físico que parecía acabar con su sueño de competir en Milán por última vez en unos Juegos. Pero la estadounidense se comprometió a competir este domingo con una rodillera, afirmando que prácticamente no sentía dolor.

Finalmente, su descenso olímpico duró 13 segundos antes de la caída, tras la que se escucharon gritos de dolor de la deportista, que fue evacuada en helicóptero al hospital.

