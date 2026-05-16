El ecuatoriano Jhonny Narváez repite victoria de etapa pese al ahínco del español Javier Romo

El ciclista ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates-XRG) ha ganado este sábado la 8ª etapa del Giro de Italia masculino, disputada entre Chieti y Fermo, donde el español Javier Romo (Movistar Team) no ha obtenido premio para su ahínco y el portugués Afonso Eulálio (Bahrain-Victorious) ha continuado como líder en la clasificación general.

De perfil montañoso, esta jornada de 156 kilómetros vivió poco más de 20 sin sustos, pero entonces se consolidó el primer movimiento serio. Los italianos Filippo Ganna (Netcompany INEOS) y Alberto Bettiol (XDS Astana) abrieron hueco y aventajaron en 29 segundos al pelotón, si bien los más destacado fue la caída de Fabio Christen (Pinarello Q36.5).

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El suizo se despistó en un lugar sin aparente peligro, no vio a otro ciclista y se cayó a 107 km de la meta, acarreando su posterior abandono de carrera. Tras rodar bastante sin novedades, el UAE exhibió fortaleza a 75 km de la conclusión y Jhonny Narváez se fugó junto a su compañero danés Mikkel Bjerg y el noruego Andreas Leknessund (Uno-X Mobility).

A 55 km de meta, la 'Corsa Rosa' encaró Montefiore dell'Aso, puerto que abría la cadena de cotas sabatinas, y hubo protagonismo español con Markel Beloki (EF Education-EasyPost), Juan Pedro López (Movistar Team), David González (Pinarello Q36.5), Igor Arrieta (UAE Team Emirates-XRG) y sobre todo el 'telefónico' Javier Romo presionando a la escapada.

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Mientras tanto, el danés Jonas Vingegaard (Team Visma-Lease a Bike) y el líder Afonso Eulálio estaban en un segundo pelotón, en el que nadie se atrevió a forzar la máquina porque el UAE manejaba los ritmos. Aunque para el desenlace se acercó Capodarco en el mapa y eso auguraba pelea, Narváez atacó para dejar rezagados a Bjerg y más adelante a Leknessund.

De hecho, el noruego terminó la etapa en la segunda plaza, a 32'' de distancia del vencedor (3h27:26); Narváez sumó de esta manera su segundo triunfo en este Giro 2026, después de su victoria del pasado martes en la meta de Cosenza. En clave española, aparte de la brega de Romo que no obtuvo botín, Beloki recortó tiempo respecto a 'gallitos' de la general.

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