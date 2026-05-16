AfD aventaja en 7 puntos a la CDU/CSU en la última encuesta en Alemania

El partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) lograría un 29% de votos, su mejor resultado histórico a nivel nacional, en unas elecciones federales, siete puntos por encima de la Unión Cristiano Demócrata (CDU) y sus aliados de la Unión Social Cristiana (CSU), según la última encuesta realizada por el instituto demoscópico Insa para el dominical 'Bild am Sonntag'.

El 22% de votos situaría a CDU/CSU en segundo lugar, un punto menos que hace una semana, mientras que Los Verdes se situarían en tercera posición con un 14% de apoyo.

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El histórico Partido Socialdemócrata (SPD) se queadría en el 12%, por lo que la actual coalición CDU/CSU-SPD solo llegaría al 34% de apoyos. El partido La Izquierda pierde mientras un punto y se queda en el 10%.

Por su parte, el Partido Liberal Democrático (FDP) y la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW) se mantienen en tan solo el 3% y, por lo tanto, no tendrían representación en el Bundestag o Cámara Baja del Parlamento), al no superar la barrera del 5% establecido en la legislación electoral.

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Otros sondeos sitúan a AfD entre el 25 y el 28% de intención de voto y a la CDU/CSU entre el 22 y el 24%. Insa indica un margen de error máximo de más/menos 2,9 puntos porcentuales. Los resultados se basan en las respuestas de 1.203 participantes recogidas entre el lunes y el viernes de la semana pasada.