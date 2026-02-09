La retinopatía diabética presenta biomarcadores de inflamación antes de que aparezcan daños en los ojos, según estudio

Entre los mediadores detectados en el estudio figuran varios tipos de proteínas como interleucinas y factores de crecimiento que han sido identificados en el humor acuoso de pacientes con retinopatía diabética no proliferativa, incluso en ausencia de daños visibles en la retina. Según informó el medio, este hallazgo muestra que las alteraciones asociadas con la inflamación y la angiogénesis podrían comenzar mucho antes de lo que las pruebas clínicas tradicionales logran detectar, lo que plantea nuevas oportunidades para el diagnóstico y la intervención temprana en personas con diabetes.

De acuerdo con la información publicada por la Unidad de Investigación Oftalmológica 'Santiago Grisolía' de FISABIO, junto a la Red de Enfermedades Inflamatorias (RICORS-REI), el análisis de muestras del humor acuoso permitió identificar un aumento de moléculas relacionadas con inflamación y cambios vasculares en pacientes de etapas iniciales de la retinopatía diabética. Tal como detalló el medio, el estudio —publicado en la revista 'International Journal of Molecular Science'— resalta la presencia elevada de interleucinas como la IL-1B e IL-6, así como de VEGF (factor de crecimiento del endotelio vascular), GM-CSF (factor de estimulación de colonias de granulocitos y macrófagos) y quimiocinas MCP-1 e IP-10. Estas proteínas actúan en diferentes vías del sistema inmunológico y del desarrollo de vasos sanguíneos, lo que sugiere que el ambiente inflamatorio interno del ojo se instala en fases tempranas de la enfermedad.

El medio reportó que, en comparación con diabéticos sin signos de retinopatía y personas sin diabetes, los niveles de estos biomarcadores resultaron significativamente más altos en pacientes con retinopatía diabética no proliferativa, la etapa inicial de la enfermedad ocular. Dicho escenario se presenta incluso cuando no existen anomalías detectables por fondo de ojo, lo que confirma una fase silenciosa en la que los síntomas visuales todavía no se manifiestan. Los autores del trabajo subrayan el valor de este perfil molecular o "firma inflamatoria y angiogénica" como herramienta para el diagnóstico precoz y para calcular el riesgo individual de progresión a fases más avanzadas.

El artículo publicado por la Unidad de Investigación Oftalmológica 'Santiago Grisolía' destaca que detectar precozmente esta firma molecular abre posibilidades tanto para implementar nuevos métodos diagnósticos preventivos como para desarrollar tratamientos dirigidos a controlar estas moléculas. El objetivo radica en frenar el daño vascular y preservar la visión en las personas con diabetes, quienes corren riesgo aumentado de pérdida visual por esta complicación asociada a la diabetes mellitus tipo 2, una patología metabólica crónica vinculada a la hiperglucemia persistente.

Tal como consignó el medio, la retinopatía diabética se origina cuando la glucosa elevada en sangre daña con el tiempo los pequeños vasos de la retina, el tejido sensible a la luz en la parte posterior del ojo. Esta alteración vascular va acompañada desde etapas iniciales por un proceso inflamatorio que, según los datos recabados, actúa como desencadenante y perpetuador del daño a la retina. Los investigadores sostienen que este proceso contribuye a la aparición de complicaciones irreversibles en la visión.

Según la publicación de la investigación, las moléculas encontradas —incluyendo interleucinas, factores de crecimiento y quimiocinas— podrían servir no sólo como reparación o monitoreo del deterioro ocular, sino también como base para el diseño de enfoques terapéuticos personalizados enfocados en la inflamación desde los primeros momentos. Actualmente, los tratamientos se concentran en etapas moderadas o graves, cuando ya existe proliferación de vasos anómalos; sin embargo, la evidencia presentada considera posible complementar estos abordajes con intervenciones farmacológicas o biológicas que apunten a las moléculas identificadas antes de que la retinopatía avance.

El medio explicó que el humor acuoso, al poder extraerse de manera rutinaria durante intervenciones como la cirugía de cataratas o de glaucoma, se convierte en una vía accesible para recolectar datos biológicos útiles en la evaluación de riesgo y evolución de la enfermedad. De acuerdo con los investigadores, esto permitiría determinar la vulnerabilidad de los pacientes a desarrollar daño ocular significativo y ajustar tanto la periodicidad de las revisiones como los tratamientos de acuerdo al perfil molecular individual.

Entre los puntos resaltados por los autores se encuentra la posibilidad de “personalizar las actuaciones terapéuticas” gracias a la identificación temprana de estos biomarcadores, tal como explicó María Dolores Pinazo, catedrática de Oftalmología de la Universidad de Valencia y directora de la unidad responsable del estudio. Pinazo indicó, en declaraciones recogidas por el medio, que la identificación de esta firma inflamatoria supone un avance en el diagnóstico molecular de la retinopatía diabética, facilitando la prevención de la pérdida visual en pacientes con diabetes.

La información difundida por el medio subrayó que la retinopatía diabética debe entenderse como una entidad compleja en la que la inflamación colabora con los daños vasculares, razón por la que la investigación insiste, a partir de sus resultados, en la importancia de adoptar estrategias preventivas y personalizadas. El acceso al humor acuoso como fuente de biomarcadores refuerza la posibilidad de una medicina más adaptada al riesgo real de cada paciente.

Según la investigación, un entorno inflamatorio sostenido dentro del ojo facilita el deterioro progresivo de la retina, lo que puede derivar en pérdidas de visión irreversibles si no se detecta ni se trata de manera oportuna. De acuerdo con el medio, el avance en la comprensión de estos mecanismos plantea nuevos interrogantes sobre el enfoque integral de la retinopatía diabética y promueve el desarrollo de métodos que permitan actuar antes de que la enfermedad cause complicaciones clínicas graves en las personas con diabetes.