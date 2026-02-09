La inflación de la OCDE se moderó en diciembre al 3,7%, pero el coste de la vida es un 36% mayor que en 2019

La tasa de inflación interanual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se situó el pasado mes de diciembre en el 3,7%, una décima menos que en noviembre, aunque el dato mostró que los precios estuvieron casi un 36% por encima de los del mismo mes de 2019, antes del estallido de la pandemia.

La OCDE ha indicado que el alza en el coste de los alimentos permaneció en el 3,9% y que la factura energética se encareció un 1,6%, un punto y siete décimas menos que un mes atrás.

Así, al excluir del cálculo el impacto del precio de los víveres y la energía, la inflación subyacente retrocedió en diciembre al 3,8%, una décima menos.

Entre los países para los que hay estadísticas disponibles, la lectura de inflación aumentó en nueve de los miembros del 'think tank' de las economías avanzadas, disminuyó en 13 y se mantuvo estable o prácticamente estable en 16.

En cuanto a la eurozona, el IPC se redujo en diciembre al 1,9%, al tiempo que la media del G7 se moderó una décima al cerrar en el 2,4%.

Entre las grandes economías del G20 que no pertenecen a la OCDE, la inflación disminuyó en Brasil por tercer mes consecutivo, mientras que aumentó en India, Indonesia y Arabia Saudí. Los precios siguieron mayormente estables en Argentina, China y Sudáfrica.