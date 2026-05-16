Gobierno de China pide a sus compañías no ayudar a la UE en investigaciones contra Nuctech

Pekín, 16 may (EFE).- El Ministerio de Justicia de China indicó este viernes que la investigación antisubvenciones que realiza la Unión Europea (UE) sobre su empresa de controles de seguridad Nuctech constituye una "jurisdicción extraterritorial ilegal" y pidió que ninguna organización o individuo ejecute o asista en la realización de dichas medidas.

En un comunicado compartido por la cartera el viernes en la noche, un portavoz señaló que la UE ha solicitado de forma arbitraria información "excesiva e innecesaria" a la entidad china durante la investigación, lo cual "constituye una exigencia indebida y viola claramente el derecho internacional y las normas básicas de las relaciones internacionales".

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El vocero señaló que el bloque ha usado "con frecuencia" su Reglamento sobre Subvenciones Extranjeras para llevar a cabo investigaciones selectivas y discriminatorias contra empresas chinas y describió estas acciones como un "ejemplo típico de proteccionismo" bajo el pretexto de la "competencia desleal".

"Instamos a la parte de la UE a rectificar inmediatamente sus acciones equivocadas. Si insiste en sobrepasar sus competencias, China responderá con firmeza conforme a la ley", finalizó.

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En diciembre la Comisión Europea (CE) abrió una investigación en profundidad a la empresa china Nuctech por las sospechas de que este fabricante de sistemas de seguridad, controlado por el Estado chino, habría recibido subsidios públicos que podrían distorsionar la competencia en el mercado europeo.

El organismo considera que Nuctech recibió apoyo estatal en forma de avales, trato fiscal preferencial o financiación preferencial en forma de préstamos y cree que estos subsidios extranjeros podrían haber mejorado su posición en el mercado interior -dándole ventaja en licitaciones- y, por tanto, afectado a la competencia.

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La fricción se suma a otras tensiones recientes entre China y la UE en ámbitos como los vehículos eléctricos, las tecnologías limpias, la contratación pública o las políticas industriales ligadas al impulso del "made in Europe". EFE