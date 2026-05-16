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Trump asegura haber "eliminado" al número dos de Estado Islámico a nivel mundial

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este sábado que las fuerzas estadounidenses y nigerianas han eliminado en una operación conjunta al segundo al mando de Estado Islámico a nivel mundial, que se escondía en Nigeria.

"Esta noche, bajo mi dirección, las valientes fuerzas estadounidenses y las Fuerzas Armadas de Nigeria han llevado a cabo a la perfección una misión meticulosamente planificada y muy compleja para eliminar del campo de batalla al terrorista más activo del mundo. Abu Bilal al Minuki, segundo al mando de Estado Islámico a nivel mundial, creía que podía esconderse en África, pero no sabía que contábamos con fuentes que nos mantenían informados de sus movimientos", ha celebrado en una publicación en sus redes sociales.

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El inquilino de la Casa Blanca ha querido dar las gracias al Gobierno de Nigeria por su colaboración en la operación y ha asegurado que, desde hoy, las capacidades de la organización terrorista se ven "muy mermadas".

"Ya no volverá a aterrorizar a los pueblos de África ni a ayudar a planificar operaciones contra los estadounidenses. Con su eliminación, la capacidad operativa global del Estado Islámico se ve muy mermada", ha asegurado.

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