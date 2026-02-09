Horos AM nombra socio a su director de Relaciones con Inversores

Cuando en 2022 la directora de Operaciones, Beatriz Martín, ingresó en el accionariado de Horos AM, la firma marcó un precedente en su estructura societaria que hoy se repite con la inclusión de un nuevo socio. Ahora la gestora refuerza este modelo de incorporación con la integración de Rodrigo Blanco, su director de Relaciones con Inversores, como miembro del accionariado. De acuerdo con la información publicada por Horos AM y recogida por varios medios, la decisión pretende consolidar la etapa de crecimiento de la compañía y dar un reconocimiento explícito al talento interno.

Según informó Horos AM, la designación de Rodrigo Blanco como socio se produce en un contexto favorable para la gestora, caracterizado por el aumento del patrimonio bajo gestión y la expansión de su base de partícipes. El consejero delegado de la compañía, José María Concejo, destacó que la integración de Blanco al grupo de socios es parte de una estrategia orientada a fortalecer el compromiso y la proyección a largo plazo de la firma. Concejo afirmó: “Además de nuestros partícipes, lo más importante son las personas que componen el equipo y queremos reforzar y reconocer su talento. Incorporar a Rodrigo Blanco como socio es un ejemplo de este afán y estamos convencidos de que será una pieza clave en el crecimiento futuro de Horos”.

Tal como detalla la gestora, Rodrigo Blanco trabaja en Horos AM desde 2018 y, en ese periodo, ha desarrollado prácticamente toda su trayectoria profesional. Blanco es licenciado en Economía por la Universidad de Alcalá y posee el certificado de asesor financiero MiFID II, concedido por el CEF. En palabras del propio Blanco, citadas por la gestora: “Me gustaría agradecer al resto de socios su confianza. Para mí es una responsabilidad que me implica todavía más si cabe, y que me motiva a continuar dando el mejor servicio posible a nuestra base de inversores, cada vez más amplia y exigente”.

La compañía señaló, según publicó Horos AM, que el crecimiento reciente en patrimonio gestionado y en número de partícipes ha impulsado la importancia de consolidar y reconocer formalmente el desempeño de su personal. La integración de Blanco como socio representa, en este sentido, una continuación de la política adoptada en años anteriores, cuando Martín fue incorporada al accionariado. Esta estrategia busca asegurar que los principales responsables de la gestión y las relaciones con inversores participen activamente en la estructura societaria de Horos AM.

El consejero delegado, José María Concejo, subrayó la relevancia de dar visibilidad a la contribución de los profesionales que han impulsado la expansión reciente. Concejo enfatizó que reconocer el compromiso y la dedicación de los miembros del equipo, así como dotarlos de una mayor implicación en la propiedad de la firma, se erige como un mecanismo relevante para sostener el crecimiento de Horos AM.

De acuerdo con la información facilitada por la propia gestora, el perfil profesional de Rodrigo Blanco encaja en la filosofía de Horos AM, que prioriza la formación continua, la especialización y el conocimiento del sector financiero, así como la capacidad de atender a los inversores en un entorno cada vez más competitivo y exigente. La compañía resaltó que la ampliación del accionariado responde a la necesidad de fortalecer el compromiso interno y elevar el grado de identificación de los profesionales clave con el proyecto empresarial.

El proceso de expansión experimentado por Horos AM en el último periodo ha exigido a la firma revisar su estructura interna y potenciar el talento de su equipo, según consignó la propia firma. La decisión de sumar a Blanco al conjunto de socios se inscribe dentro de esta estrategia. Tanto la trayectoria de Blanco como la de Martín ilustran la política de promoción interna de la empresa, orientada a asegurar la sostenibilidad y la proyección futura de Horos AM.

La gestora remarcó que continuará evaluando la incorporación de socios en función de la evolución de la empresa y la contribución de sus profesionales al éxito del proyecto. Esta dinámica pretende afianzar la capacidad de Horos AM para responder a los desafíos del sector y continuar aumentando tanto el patrimonio gestionado como el número de partícipes en el futuro.