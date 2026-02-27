El Ejército de Suecia confirma que el dron neutralizado cerca de un portaaviones francés era ruso

El Ejército sueco desplegó el buque HMS Rapp para observar el paso de la embarcación rusa Zhigulevsk a través de las aguas del estrecho de Oresund, operación que culminó con la detección de actividad relacionada con un dron cerca del portaaviones francés Charles de Gaulle, según publicó la agencia Europa Press. Las Fuerzas Armadas de Suecia, tras analizar la situación, confirmaron que el avión no tripulado procedía de un buque ruso de inteligencia que transitaba la zona, y que realizó un vuelo no autorizado cerca del navío francés, insignia de la Armada de Francia y actualmente atracado en el puerto de Malmö en el marco de la misión de la OTAN "Centinela del Ártico".

De acuerdo con Europa Press, la jefatura del mando de operaciones del Ejército sueco, representada por Ewa Skoog Haslum, informó que el HMS Rapp logró llevar a cabo acciones rápidas y precisas al detectar el despegue del dron desde la embarcación de inteligencia rusa, por lo que se implementaron contramedidas que concluyeron en la neutralización del aparato cuando se encontraba a unos 13 kilómetros del portaaviones francés. Haslum detalló que durante este procedimiento, el barco militar ruso no cumplió con los reglamentos y disposiciones que rigen la navegación en aguas internacionales.

La confirmación del origen ruso del dron y de su vuelo no autorizado fue difundida mediante un comunicado emitido por las Fuerzas Armadas de Suecia. En ese documento oficial, se relató el episodio de observación y posterior intervención, haciendo hincapié en que la presencia de la nave gala en Malmö estaba enmarcada en los ejercicios y misiones de seguridad que desarrolla la OTAN en la región como parte de su política de vigilancia y cooperación multilateral.

Europa Press consignó que la comandante sueca Ewa Skoog Haslum consideró que comportamientos de este tipo por parte de Rusia no resultan sorprendentes en el contexto actual, aunque catalogó lo sucedido como un incidente que pone de manifiesto la necesidad de mantener un monitoreo continuo ante potenciales amenazas en el Mar Báltico y zonas aledañas. Skoog Haslum subrayó el papel de las unidades suecas en la gestión de estas situaciones, destacando la rapidez de reacción y la aplicación de protocolos establecidos para incidentes de este tipo.

En respuesta a las declaraciones y acusaciones de las autoridades suecas, Rusia manifestó que resulta "absurdo" atribuir a Moscú la responsabilidad directa por el incidente cerca de Malmö, según informó el mismo medio. Las autoridades rusas rechazaron la versión difundida, calificando de infundadas las afirmaciones sobre la implicación de su aparato y la naturaleza del vuelo que condujo a la intervención militar sueca.

La presencia del portaaviones francés Charles de Gaulle en aguas suecas, sumada al tránsito del navío de inteligencia ruso, incrementó la atención de las fuerzas locales, dada la sensibilidad inherente a la cercanía de activos estratégicos de la OTAN y la Marina rusa. Según detalló Europa Press, la operación Centinela del Ártico, en la que participa actualmente el buque galo, busca fortalecer la disuasión y la seguridad colectiva en entornos de frontera, con el telón de fondo de una escalada de tensiones regionales.

El episodio ha reavivado los debates sobre las labores de inteligencia y contrainteligencia en el Mar Báltico, así como sobre la gestión de incidentes en zonas consideradas de importancia estratégica. El incidente entre Suecia y Rusia se suma a una serie de eventos recientes que involucran la presencia de aeronaves no tripuladas en proximidad de unidades navales y militares de países miembros de la OTAN, situación que ha generado preocupación sobre los riesgos de escalada no controlada y las implicancias para la seguridad europea, de acuerdo a lo reportado por Europa Press.