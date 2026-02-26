El abogado de Maduro denuncia que el Tesoro impide a Caracas pagar la representación legal del dirigente

Barry Pollack, representante legal de Nicolás Maduro, notificó que en caso de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro no restituya el permiso original que autoriza al gobierno venezolano a abonar los honorarios de defensa del expresidente, la parte acusada podría presentar una moción formal en los tribunales en los próximos días. Pollack informó al juez Alvin Hellerstein sobre la situación mediante una misiva, en la que expuso la posición de la defensa y anticipó la posibilidad de recursos judiciales si la licencia no se restablece debidamente. Según detalló el medio, la OFAC modificó unilateralmente el permiso que inicialmente permitía los pagos, lo que ha provocado la reacción del equipo legal de Maduro.

De acuerdo con la información publicada por el medio, durante la comparecencia inicial y la lectura de los cargos contra Maduro, el juez solicitó a la Fiscalía de Estados Unidos colaborar con los abogados defensores para facilitar las gestiones necesarias ante la OFAC y así posibilitar que el acusado dispusiera de defensa legal sin restricciones por motivos relacionados con las sanciones. Pollack indicó que tanto la defensa de Maduro como la de la primera dama, Cilia Flores, presentaron el 7 de enero sendas solicitudes de licencia ante la OFAC para recibir autorización formal que les permitiese representar a ambos clientes y aceptar fondos provenientes del Gobierno venezolano en cumplimiento de los marcos legales pertinentes. Según consignó el medio, el 9 de enero la OFAC emitió licencias para ambos casos, pero en menos de tres horas la licencia referida a la representación de Maduro fue modificada sin explicaciones y quedó sin efecto la posibilidad de recibir fondos públicos venezolanos para cubrir los costos de la defensa.

El letrado añadió que esta situación contrasta con la política reciente de la OFAC, que en semanas anteriores otorgó licencias que permitieron a ciudadanos estadounidenses realizar transacciones comerciales con entes estatales de Venezuela. Pollack sostuvo que negar la licencia en estos términos carecería de validez constitucional allí donde la autorización se concede para otras operaciones. El medio detalló que la defensa solicitó formalmente el 11 de febrero volver a la licencia original, petición que la OFAC dejó sin respuesta, según la documentación presentada ante el tribunal.

Pollack insistió en que el Ejecutivo venezolano tiene la obligación de asumir los gastos de representación de Maduro, y que el expresidente mantiene la expectativa legítima de que así suceda. Destacó también que, de no habilitarse el pago, el afectado se verá impedido de costearse asistencia jurídica competente, lo cual vulneraría el derecho constitucional, recogido en la Sexta Enmienda, a elegir y contratar libremente defensa letrada. El abogado remarcó en su comunicación al juez que su propósito actual era informar sobre el curso de los acontecimientos y no solicitar de momento una medida cautelar, pero subrayó que si no se restituye la licencia, la defensa podría acudir al tribunal para solicitar el restablecimiento del permiso necesario para recibir los pagos.

El medio consignó que la defensa expresó su disponibilidad para dialogar con el juez y las partes involucradas si se estima conveniente abordar la cuestión antes de presentar mociones formales. Además, los detalles del caso indican que la compleja situación gira en torno a la capacidad del acusado para ejercer su defensa dentro de los márgenes legales de las sanciones impuestas a Venezuela.

Tal como relató la publicación, Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores fueron capturados el 3 de enero en Nueva York, tras una operación militar estadounidense que dejó al menos un centenar de fallecidos, y desde entonces ambos permanecen detenidos en la ciudad. Maduro enfrenta cargos vinculados al narcotráfico y, durante la vista ante el tribunal federal, se declaró no culpable.

Por su parte, el gobierno venezolano ha demandado la liberación de Maduro y Flores. Yván Gil, ministro de Exteriores de Venezuela, declaró públicamente que Maduro es el “presidente constitucional” del país y reclamó la excarcelación de ambos dirigentes. Según reportó el medio, la situación se enmarca en un contexto de tensiones bilaterales y cuestionamientos recurrentes en torno a las medidas restrictivas impuestas por Estados Unidos y el acceso de los acusados a garantías procesales, incluyendo el derecho a la defensa adecuada.