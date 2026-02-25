Manuel González, su poca deportividad tras ser expulsado por sorpresa frente a Carlos Lozano en 'GH DÚO'

El conductor Jorge Javier Vázquez informó al final de la transmisión que Manuel González, tras su expulsión de la casa de 'GH DÚO', rechazó observar el reingreso de Carlos Lozano. Según consignó el medio Mediaset durante la gala emitida el martes, la salida de Manuel del concurso se produjo de forma inesperada y generó una fuerte reacción de disgusto y descontento por parte del concursante gaditano, quien declaró al público y ante cámaras que “se acabó la televisión para mí y los realities”. De acuerdo con la misma fuente, Manuel abandonó el plató sin esperar el regreso de su contrincante y afirmó que deseaba “lejos” al presentador al concluir el programa.

Tal como publicó Mediaset, el enfrentamiento entre Manuel González y Carlos Lozano se llevó a cabo en la sala de expulsión, coincidiendo con la recta final de la actual edición del reality show. El martes se vivió un ambiente de expectación, ya que la semifinal quedó fijada para el jueves siguiente y la final aún no tiene fecha confirmada, aunque se especula que podría realizarse antes del estreno de 'Supervivientes', programado para el jueves 5. Durante la gala, Juanpi y Anita Williams estaban ya salvados de la nominación, dato que los demás concursantes desconocían y que Anita mantuvo en secreto. Esto dejó a Manuel y Carlos como los únicos aspirantes en riesgo, rivales conocidos en la dinámica del programa.

La resolución del público se dio a conocer por voz de Jorge Javier Vázquez: “La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa... ¡Manuel González!”. El anuncio provocó que el público en el plató mostrara entusiasmo, coreando de manera reiterada el nombre de Carlos. Según reportó Mediaset, la reacción de Manuel fue tensa y denotó desaprobación, evitando cualquier gesto de deportividad hacia su adversario. En sus palabras de despedida, Manuel expresó sentirse “orgulloso” de su participación y agradeció el respaldo recibido, añadiendo que “un pedacito de mí se queda en esta casa, que es mi hermana”. Aprovechó también para pedir apoyo para Gloria, concursante que resultó profundamente afectada por la partida de Manuel, manifestando visiblemente su emoción ante el regreso de Carlos y la salida de su hermano en su primera nominación.

La actitud de Manuel tras la expulsión se mantuvo inflexible, ya que optó por retirarse antes de tiempo y no presenciar el retorno de Carlos a la convivencia, según detalló Jorge Javier Vázquez. El concursante de Cádiz reiteró su decisión de distanciarse del medio televisivo y de los formatos de reality, culminando así un recorrido que incluyó participaciones en ‘La isla de las tentaciones’, ‘Supervivientes’ y esta edición de ‘GH DÚO’.

Durante la misma gala, poco antes de su salida, Manuel fue protagonista de la denominada “curva del amor”, una dinámica en la que evocó sus experiencias sentimentales más relevantes. Según describió Mediaset, Manuel evitó hacer referencia a su breve relación con Anita, calificándola como una historia de apenas “cuatro días”, y relató que han existido cuatro mujeres significativas en su vida. Habló de su primer amor en la adolescencia, actualmente casada y madre, y reconoció haber sido infiel a la segunda pareja. Sobre Lucía Sánchez, presente en el plató, afirmó ser “la única persona de la que he estado enamorado de verdad”. El encuentro permitió a Manuel pedir disculpas públicas a Lucía por su comportamiento durante ‘La isla de las tentaciones’, hecho que marcó el final de su relación tras más de tres años juntos.

El desarrollo de la gala confirmó el clima de tensión y emoción compartido por los participantes y el público, foco de atención en esta recta final del concurso. Según Mediaset, la próxima semifinal y el inminente desenlace mantienen la atención sobre la casa, mientras la figura de Carlos emerge como superviviente de un duelo público sostenido hasta los últimos días de la edición.