François Villeroy de Galhau dimitirá en junio como gobernador del Banco de Francia

François Villeroy de Galhau ha anunciado este lunes su "decisión personal" de dejar a principios de junio su cargo de gobernador del Banco de Francia, que ocupa desde 2015, para asumir la presidencia de la Fundación Apprentis d'Auteuil, una institución dedicada a prestar asistencia social a la infancia y a la formación de jóvenes desfavorecidos.

Villeroy de Galhau, a punto de cumplir 67 años, abandonará el cargo que ocupa desde el 30 septiembre de 2015 casi un año y medio antes de que expirase su segundo mandato, dejando así la posibilidad al presidente francés, Emmanuel Macron, de elegir a su sucesor.

En este sentido, en una carta, el banquero central del país galo señala que informó "hace unos días" de su decisión tanto a Emmanuel Macron y a las autoridades gubernamentales, como a Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE) añadiendo que el plazo para su salida del Banco de Francia "es suficiente" para organizar su sucesión, conforme a las normas establecidas por la ley de la República.

"Mis casi once años al frente del Banco de Francia y al servicio del euro son y seguirán siendo el orgullo de mi carrera pública; junto con los hombres y mujeres del Banco de Francia, hemos mantenido la estabilidad y la confianza durante las crisis, y hemos transformado esta gran institución pública. Para junio, y a poco más de un año del final de mi segundo mandato, creo que habré cumplido la parte esencial de mi misión", ha señalado el banquero central galo.

Lagarde ha expresado este lunes su "gran respeto" por la decisión de François Villeroy de Galhau de dimitir como gobernador del Banco de Francia tras 11 años dedicado al bien común de Francia y de Europa, destacando que el Consejo de Gobierno del BCE "se ha beneficiado enormemente del realismo, combinado con las firmes convicciones y la visión europeas que siempre aporta".

"Sus contribuciones, cordiales, de amplio espectro, orientadas al trabajo en equipo, con buen humor y siempre bien articuladas, enriquecieron enormemente nuestros debates", ha comentado la presidenta del BCE.

Nacido en Estrasburgo en 1959, Villeroy de Galhau pasó por la prestigiosa ENA para posteriormente incorporarse al Tesoro francés en 1988, tras lo que se convirtió en asesor europeo del Ministro de Finanzas y posteriormente del primer ministro (Pierre Bérégovoy). De 1997 a 2000, fue jefe de gabinete del ministro de Economía, Finanzas e Industria (Dominique Strauss-Kahn) y pasó a dirigir entre 2000 y 2003 la Dirección General de Impuestos de Francia.

En 2003, asumió el cargo de director general de Cetelem y, posteriormente, dirigió las actividades de banca minorista de BNP Paribas en Francia (2008). Tras desempeñar diversos cargos en el grupo BNP Paribas, Villeroy de Galhau fue nombrado en 2025 como gobernador del Banco de Francia por François Hollande y propuesto para su reelección en 2021 por Emmanuel Macron.