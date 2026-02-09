El obispo de Málaga expresa en Melilla "voluntad de diálogo y colaboración" con los musulmanes por el inicio del Ramadán

Entre los proyectos pastorales que han comenzado a delinearse durante la última visita del obispo José Antonio Satué a Melilla, destaca la intención de organizar una asamblea que reúna a las distintas realidades eclesiales presentes en la ciudad. Según informó Europa Press, el obispo de Málaga y Melilla ha manifestado que considera esta asamblea un paso fundamental para reforzar la cohesión interna de la Iglesia local y avanzar en iniciativas conjuntas ante los desafíos específicos que enfrenta la ciudad, tanto en el plano pastoral como social.

Durante una conferencia de prensa celebrada en Melilla, el prelado comunicó de forma explícita su voluntad de fomentar el diálogo y la colaboración con la comunidad musulmana de la ciudad, con motivo del comienzo del mes sagrado del Ramadán, previsto para mediados de febrero. En sus declaraciones, recogidas por Europa Press, Satué reconoció que “el diálogo con religiones no cristianas está poco desarrollado en la diócesis de Málaga-Melilla”, pero expresó su aspiración de ampliar progresivamente la comunicación interreligiosa. A la comunidad musulmana, el obispo dirigió un mensaje fraterno, asegurando: “Aquí tienen un hermano, un hermano en la fe, dispuesto al diálogo y a la colaboración en todo lo que sea necesario, especialmente en el apoyo a las personas más necesitadas”.

El contexto migratorio y social de Melilla fue otro de los ejes abordados por el obispo. Consultado sobre el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo y sus eventuales repercusiones en la frontera melillense, Satué subrayó el derecho de los gobiernos a regular los flujos migratorios, aunque insistió en la importancia de garantizar el respeto a los derechos humanos en toda circunstancia. En relación al papel de la Iglesia católica, el obispo puntualizó, según publicó Europa Press, que su labor debe orientarse a contrarrestar “los discursos de odio” y transformar las parroquias y comunidades en espacios de acogida inclusiva, sin distinción de religión o nacionalidad de quienes buscan amparo.

Respecto al ambiente percibido durante su estancia en Melilla, el prelado aseguró no haber detectado actitudes de rechazo hacia las personas migrantes o de otras religiones en el ámbito eclesial local. Europa Press detalló las valoraciones positivas de Satué sobre el trabajo desarrollado a nivel de catequesis, centros educativos, cofradías y en proyectos de acción social, remarcando la sensibilidad y preocupación que existe hacia quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

La estructuración de la vida eclesial en la ciudad autónoma ocupó igualmente un lugar prioritario en el balance del obispo. Europa Press reportó que Satué resaltó la necesidad de “hacer más cuerpo” entre las diferentes expresiones de la Iglesia en la ciudad, contemplando la celebración de una asamblea común al inicio del siguiente curso pastoral. Según el obispo, este tipo de encuentros podría resultar esencial para fortalecer la identidad y la coordinación interna, factores que considera clave para el desarrollo de proyectos pastorales futuros.

Entre las iniciativas de carácter social y pastoral anunciadas se encuentra la promoción de un equipo de pastoral juvenil que abarque a todas las comunidades eclesiales de Melilla, con la meta de integrar parroquias, hermandades, cofradías y centros educativos en una propuesta conjunta. En cuanto al acompañamiento de personas pobres y migrantes, Satué resaltó, según consignó Europa Press, la importancia de reforzar la formación y la colaboración entre Cáritas y otras entidades cristianas, a fin de responder de manera más efectiva a las necesidades emergentes en la ciudad.

El contacto directo con diversas realidades de exclusión o desamparo humano formó parte de la agenda del obispo durante su visita. El prelado describió su encuentro con los niños atendidos por las religiosas de la Divina Infantita como uno de los momentos de mayor intensidad emocional, valorando la función de ese hogar en la acogida y cuidado de menores con historias personales complejas. “Fue muy emocionante ver cómo esos niños han encontrado un hogar donde pueden expresar historias muy duras y recibir una atención y un amor incondicional”, declaró el obispo, según relató Europa Press.

Europa Press también informó que esta visita representa la segunda estancia del obispo en Melilla, después de una primera visita en octubre de carácter breve. En esta ocasión, el tiempo de permanencia permitió a Satué recorrer parroquias, centros docentes, proyectos sociales, comunidades cristianas y el Centro Penitenciario local, logrando así una visión más integral de la vida eclesial y social de la ciudad.

Finalmente, con vistas a una próxima visita programada para mayo, Satué adelantó, de acuerdo con información de Europa Press, que se prevé avanzar en la creación de una estructura arciprestal para la organización conjunta de la actividad pastoral en Melilla. Este nuevo marco organizativo pretende articular las diversas iniciativas de la Iglesia y favorecer una respuesta unificada ante los desafíos migratorios, culturales y sociales que experimenta la ciudad autónoma.