El Guadalquivir continúa estable, aunque se mantiene en nivel rojo en Lora y Sevilla

El río Guadalquivir continúa en algunos puntos de la provincia de Sevilla, como la capital y Lora del Río, en nivel rojo aunque la tendencia es "la estabilidad e incluso el descenso en el nivel de sus caudales".

Así lo ha afirmado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, en una declaración remitida a los medios este lunes. Sin embargo, Toscano no ha descartado "algún posible repunte fruto de las aguas recogidas río arriba".

En la situación de transportes, son 20 las carreteras con afecciones en la provincia y se empieza a recuperar el servicio de ferrocarriles. En Cercanías han vuelto a operar las líneas C-1 y C-5, y también ha vuelto el servicio de media distancia con Huelva.

En relación a los daños, Toscano ha asegurado que el Gobierno de España "está trabajando en la puesta en marcha de ayudas que, una vez que pasen las borrascas, permitan recuperar la normalidad en nuestros pueblos y ciudades".

Según el último balance del 112 Andalucía, se han gestionado 1.952 en la provincia desde el pasado 27 de enero.

108 PERSONAS DESALOJADAS Y SIETE CENTROS EDUCATIVOS CERRADOS

El servicio de emergencias 112 Andalucía ha cifrado en 108 las personas de la provincia que están fuera de sus hogares por los efectos del temporal. 50 de ellas se encuentran en Lora del Río, donde el barrio de El Calerín fue desalojado debido al alto nivel del Guadalquivir el pasado sábado.

El alcalde de la localidad, Antonio Enamorado, ha indicado que los técnicos municipales van a inspeccionar las viviendas afectadas durante la jornada de lunes para evaluar un posible regreso. El río se encuentra a 2.811,30 metros cúbicos por segundos, lo que mantiene el Plan de Emergencias Municipal en Nivel 1.

En Tocina se mantiene el desalojo de 40 residentes de un centro de mayores desde el pasado sábado. El alcalde de la localidad, Francisco José Calvo, ha indicado que el río "ha empezado a bajar, aunque llevará muchas horas para recuperar su cauce". "Ahora toca ayudar a las familias y recuperar las infraestructuras afectadas", ha señalado al mismo tiempo que ha pedido a la Junta que habilite una línea de ayudas para las personas afectadas.

Por otro lado, los 76 vecinos de Isla del Vicario en Écija han podido regresar este domingo a sus hogares. El Ayuntamiento ha rebajado el Plan Municipal de Emergencias a Fase 1, tras bajar el río Genil hasta los 3,50 metros sobre el nivel del mar.

"Nuestro objetivo ahora es que Écija vuelva a la normalidad lo antes posible. Ese es el deseo de este equipo de gobierno. Quiero destacar que ha sido increíble cómo ha trabajado todo el operativo desplegado en nuestra ciudad", ha destacado la alcaldesa Silvia Heredia.

En paralelo, siete centros educativos de la provincia se mantienen cerrados. Es el caso del CEIP Andalucía 'Francisco Soria' (Algámitas), IES Virgen del Rosario (Benacazón), CEIP El Valle (Écija), CEIP Peña Luenga (El Castillo de las Guardas), IES Blas Infante Pinzón (El Viso del Alcor), CPR Los Girasoles (Utrera) y CEIP Alpesa (Villaverde del Río).

SEVILLA REABRE LOS PARQUES

El Ayuntamiento de Sevilla ha confirmado la reapertura de los parques, instalaciones deportivas al aire libre, cementerio y jardines del Real Alcázar. Todo ello tras la inspección de los técnicos de parques y jardines, según ha asegurado en una publicación en redes sociales.

Asimismo, se mantienen abiertos los centros cívicos y los espacios culturales. Durante la jornada del domingo, los servicios de emergencia del Consistorio han atendido 1043 incidencias, de las cuales 309 están relacionadas con inclemencias meteorológicas.

El Circo de Sol retomó este domingo la actividad, manteniendo las tres funciones que tenía previsto realizar tras la suspensión de la actividad el sábado por los efectos de la borrasca Marta.