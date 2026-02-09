Agencias

EEUU ve la sentencia contra Jimmy Lai "injusta y trágica" y pide su libertad por razones humanitarias

Guardar

Estados Unidos ha señalado este lunes que la condena en Hong Kong a 20 años de prisión al empresario de medios de comunicación Jimmy Lai supone un final "injusto y trágico" a su caso, acusando directamente a Pekín de silenciar a la oposición y pidiendo a las autoridades su libertad por razones humanitarias.

"La decisión del Tribunal Superior de Hong Kong de condenar a Jimmy Lai a 20 años de prisión constituye un desenlace injusto y trágico de este caso", ha asegurado el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en un comunicado difundido por el Departamento de Estado.

Según Washington este caso pone en evidencia que China "está dispuesta a llegar a extremos extraordinarios para silenciar a quienes defienden las libertades fundamentales en Hong Kong" y afea que deja de lado "los compromisos internacionales" asumidos en la declaración conjunta con Reino Unido de 1984, que establecía el estatus especial del enclave.

"Tras soportar un juicio que se prolongó durante dos años y más de cinco años de detención en prisión, Lai y su familia ya han sufrido lo suficiente. Estados Unidos insta a las autoridades a concederle a Lai la libertad por razones humanitarias", ha añadido el comunicado.

La condena al empresario de medios de comunicación ha generado la repulsa de la comunidad internacional, empezando por Naciones Unidas cuyo Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha pedido "anular" la condena, afirmando que la sentencia "criminaliza" la libertad de expresión y "es incompatible con el Derecho Internacional".

De lado de la Unión Europea, ha condenado la sentencia reiterando que la acusación está "motivada políticamente" y daña la reputación de la región administrativa, mientras que Reino Unido, antigua potencia colonial en Hong Kong, ha denunciado que su caso está "motivado políticamente" y que, dada su edad, 78 años, la pena "equivale a una cadena perpetua".

El magnate de los medios de comunicación fue sentenciado por cargos de conspiración para coludir con fuerzas externas y para publicar publicaciones sediciosas, casi dos meses después de haberlo declarado culpable de delitos que le podrían haber acarreado la cadena perpetua.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Australia se queda sin Thompson y el sustituto Hijikata pierde el primer punto ante Ecuador

Australia se queda sin Thompson

3-1. La Real de Matarazzo evidencia la fragilidad del Elche

3-1. La Real de Matarazzo

Cuatro muertos por avalanchas en el norte de Italia

Las autoridades reportan varias víctimas fatales y heridos tras múltiples deslizamientos de nieve en cadenas montañosas del norte italiano, mientras equipos de rescate buscan posibles desaparecidos e intensifican las tareas para asistir a quienes resultaron afectados

Cuatro muertos por avalanchas en

Rusia avisa a la UE de que si mantiene su hostilidad no abrirán conversaciones directas sobre Ucrania

Rusia avisa a la UE

Air Europa retomará los vuelos a Venezuela el 17 de febrero

Air Europa retomará los vuelos