Cofides financia a la farmacéutica Devicare con 1,2 millones de euros para su expansión en Estados Unidos

El consejero delegado de Devicare, Rosendo Garganta, expresó que el respaldo financiero de Cofides ha resultado decisivo para concretar la adquisición de IP6 International, una empresa estadounidense especializada en suplementos alimenticios. La operación representa el ingreso de la farmacéutica española Devicare en el mercado estadounidense y marca su inicio en el sector de suplementación. Según detalló Cofides mediante un comunicado citado por varios medios, el préstamo concedido asciende a 1,2 millones de euros y tiene como objetivo apoyar el proceso de internacionalización de la compañía española.

Según informó Cofides, el préstamo permitirá a Devicare adquirir IP6 International, una firma reconocida dentro del segmento de suplementos, con sede en Estados Unidos. Esta adquisición representa un paso estratégico que sitúa a Devicare dentro de un entorno empresarial altamente competitivo, donde la innovación y la diversificación surgen como factores determinantes para ganar cuota de mercado. En palabras de Miguel Ángel Ladero, director de inversiones de Cofides, la entrada de Devicare en Estados Unidos pone de manifiesto la capacidad de las compañías españolas “para innovar, diversificar y competir globalmente”.

El movimiento implica no solo la presencia de Devicare en un nuevo mercado, sino también el inicio de sus operaciones dentro de la industria estadounidense de suplementos, lo cual amplía el alcance internacional de la farmacéutica. De acuerdo con Cofides, la financiación otorgada busca facilitar el proceso de expansión y consolidación de Devicare en un sector con alto grado de competencia. De igual modo, la entidad destacó que la iniciativa permitirá fortalecer el tejido empresarial español en el exterior.

Tal como publicó Cofides en su comunicado, la finalidad de la financiación es facilitar el crecimiento y la entrada de Devicare en el contexto estadounidense, en el que se enfrenta a nuevos retos y oportunidades empresariales. El proceso responde a una hoja de ruta basada en la innovación y el refuerzo de las capacidades productivas, alineada con la política de expansión externa de la farmacéutica.

El medio subrayó que, en el marco de esta operación, Cofides se posiciona como un agente que impulsa la internacionalización de las empresas españolas, actuando como facilitador de inversiones en mercados exteriores mediante líneas de financiación orientadas al desarrollo comercial y tecnológico. Desde la perspectiva de los directivos de Devicare, la adquisición de IP6 International también aporta nuevas oportunidades de colaboración en el área de investigación y desarrollo de productos relacionados con la salud urológica.

Según detalló Cofides, el acuerdo entre ambas compañías abre la posibilidad de que Devicare amplíe su cartera de productos y fortalezca su competitividad, además de mejorar su posicionamiento internacional. El préstamo de 1,2 millones de euros constituye, así, un instrumento clave para la llegada de la firma española al sector estadounidense de suplementos y para consolidar su crecimiento a nivel global.