El español José Francisco Molina, nuevo seleccionador masculino de Honduras

La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) ha anunciado la designación del exfutbolista y entrenador español José Francisco Molina, de 55 años, como nuevo seleccionador nacional masculino, tras haber realizado el ente federativo "un proceso de análisis profundo y riguroso".

Según informó este viernes la FFH, ese proceso estuvo liderado por la Comisión de Selecciones y el director deportivo, Francis Hernández, "en el que se evaluaron diversos perfiles internacionales hasta identificar en Molina al profesional idóneo para encabezar el nuevo proyecto".

Acorde a la misma nota de prensa, la elección de Molina "se fundamenta en una hoja de vida excepcional, construida durante más de tres décadas de vínculo ininterrumpido con el fútbol de alto rendimiento, primero como jugador de élite y posteriormente como entrenador, directivo y formador, siempre bajo estándares de excelencia y visión global del juego".

"Inició su trayectoria profesional en la temporada 1990-91 con la UD Alzira, dando paso a un crecimiento sostenido que lo llevó al Valencia CF B, al Villarreal CF y al Albacete Balompié, antes de consolidarse definitivamente en la Primera División española", resumió la FFH.

Entre 1995 y 2000 defendió la portería del Atlético de Madrid, donde alcanzó algunos de los mayores logros de su carrera porque fue un pilar del Doblete colchonero en sus títulos de Liga y de Copa del Rey. Luego se convirtió entre 2000 y 2006 en referente de un gran RC Deportivo de La Coruña y cerró su etapa como futbolista profesional en el Levante UD.

Como jugador consiguió durante la temporada 1995-96 con el Atleti las citadas Liga y Copa, junto al Trofeo Zamora de guardameta menos goleado del campeonato liguero español, y posteriormente conquistó dos Supercopas de España (2000-01 y 2002-03) y otra Copa (2001-02) con el Deportivo.

Su trayectoria incluye 415 partidos en LaLiga, 54 en la UEFA Champions League, 26 en la Copa de la UEFA y nueve internacionalidades con la selección española, formando parte de los planteles que disputaron el Mundial de Francia 1998 y la Eurocopa de Países Bajos y Bélgica 2000.

"En 2008 obtuvo la licencia UEFA Pro, complementada con un Máster en Dirección Deportiva por la Real Federación Española de Fútbol, formación que consolidó su perfil como un profesional integral, con dominio técnico, estratégico y de gestión", recalcó la FFH, destacando "su manejo de los idiomas español e inglés" y su "liderazgo en entornos multiculturales".

"Su carrera como entrenador comenzó en el Villarreal, donde protagonizó un ascenso meteórico desde Tercera División hasta Primera, evidenciando su capacidad para construir proyectos sostenibles y competitivos", apuntó la nota de prensa. "Posteriormente dirigió al Getafe CF, al Kitchee SC de Hong Kong, al Atlético de Kolkata en India y al Atlético de San Luis en México, acumulando títulos en Asia y consolidando una reputación internacional como técnico ganador", agregó el comunicado de la FFH.

"Más adelante, entre 2018 y 2022, asumió la Dirección Deportiva de las selecciones nacionales masculinas de España, periodo en el que se alcanzaron logros históricos como los títulos de la Eurocopa sub-21 y sub-19, además de la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020", continuó el texto de prensa.

"Recientemente, Molina volvió a los banquillos con el Mohun Bagan SG, logrando títulos en la Indian Super League y reafirmando su vigencia como entrenador de alto nivel", resaltó la FFH, que por último definió este fichaje de Molina como "un paso firme hacia la modernización" y como una apuesta por alguien "con experiencia comprobada, mentalidad formativa, conocimiento profundo del fútbol internacional y liderazgo contrastado".