Agencias

Cayetano Martínez de Irujo explica la ausencia de su mujer, Bárbara Mirjan, en los últimos días

Guardar

Tras sus últimas apariciones públicas en las que lo hemos visto sin la compañía de su mujer, Bárbara Mirjan, Cayetano Martínez de Irujo no ha dudado en explicar públicamente el motivo de la ausencia de su mujer en los últimos días. "Se murió su abuelo y está con su familia. Estuve yo en el entierro. Está muy triste porque el abuelo representaba muchísimo para ella. Era un gran, gran hombre. Un gran, gran hombre. Y se ha quedado en Miranda de Ebro unos días para pasar el duelo" ha explicado el hijo de la Duquesa de Alba en la presentación de los carteles de la temporada organizada por Lances de Futuro.

Consciente de las adversidades meteorológicas que están sacudiendo nuestro país en las últimas semanas, sobre todo en Andalucía, Cayetano reconocía: "Esto no había pasado nunca. Es que esta tierra no está preparada. Bueno, ningún sitio está preparado para tanta agua, pero Andalucía menos".

Siempre con la imagen y el legado de su madre, la Duquesa de Alba, muy presente en su día a día, en esta ocasión Cayetano explicó cual será el próximo homenaje que se le hará y que está en manos de su heramna Eugenia Martínez de Irujo. "El día 4 en el Palacio de las Dueñas, una exposición de todos sus enseres. Que son básicamente de Eugenia, entonces lo va a organizar Eugenia muy bien y en el Palacio de las Dueñas, como es debido" explicó sobre este nuevo homenaje con motivo de su centenerio.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La construcción cae un 1,2% en 2025 y pone fin a cinco años de crecimiento, según Nalanda

Según datos de la plataforma Nalanda, la oferta de proyectos en el sector bajó respecto a 2024, destacando el máximo histórico de licitaciones registrado en junio y la fuerte demanda de obras medianas, pese al freno público presupuestario

La construcción cae un 1,2%

Renfe mantiene la suspensión en regionales desde Vigo Guixar a Santiago y Ourens, mientras reanuda el resto de servicios

La compañía ferroviaria prolonga las restricciones en tramos afectados por inundaciones entre Vigo y principales ciudades gallegas, pese a reactivar conexiones de larga distancia y otras rutas, priorizando la protección de pasajeros y personal según los últimos informes oficiales

Renfe mantiene la suspensión en

Un muerto y tres heridos en un bombardeo ruso contra la ciudad ucraniana de Kramatorsk

Infobae

EE.UU. acusa a Novo Nordisk de promocionar pastillas adelgazantes con afirmaciones "falsas o engañosas"

EE.UU. acusa a Novo Nordisk

Meloni declara a los críticos de los JJOO de Invierno como "enemigos de Italia" tras las protestas en Milán

Giorgia Meloni cuestiona la legitimidad de quienes se oponen a la cita olímpica en Milán, calificando de “enemigos” a los manifestantes tras los disturbios que derivaron en choques violentos, arrestos y actos vandálicos investigados por la Policía

Meloni declara a los críticos