Cayetano Martínez de Irujo explica la ausencia de su mujer, Bárbara Mirjan, en los últimos días

Tras sus últimas apariciones públicas en las que lo hemos visto sin la compañía de su mujer, Bárbara Mirjan, Cayetano Martínez de Irujo no ha dudado en explicar públicamente el motivo de la ausencia de su mujer en los últimos días. "Se murió su abuelo y está con su familia. Estuve yo en el entierro. Está muy triste porque el abuelo representaba muchísimo para ella. Era un gran, gran hombre. Un gran, gran hombre. Y se ha quedado en Miranda de Ebro unos días para pasar el duelo" ha explicado el hijo de la Duquesa de Alba en la presentación de los carteles de la temporada organizada por Lances de Futuro.

Consciente de las adversidades meteorológicas que están sacudiendo nuestro país en las últimas semanas, sobre todo en Andalucía, Cayetano reconocía: "Esto no había pasado nunca. Es que esta tierra no está preparada. Bueno, ningún sitio está preparado para tanta agua, pero Andalucía menos".

Siempre con la imagen y el legado de su madre, la Duquesa de Alba, muy presente en su día a día, en esta ocasión Cayetano explicó cual será el próximo homenaje que se le hará y que está en manos de su heramna Eugenia Martínez de Irujo. "El día 4 en el Palacio de las Dueñas, una exposición de todos sus enseres. Que son básicamente de Eugenia, entonces lo va a organizar Eugenia muy bien y en el Palacio de las Dueñas, como es debido" explicó sobre este nuevo homenaje con motivo de su centenerio.