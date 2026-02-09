Cae un grupo criminal que introducía por Barajas cocaína en piezas de mármol desde Brasil

El traslado de lavabos de mármol desde la terminal de carga de Barajas hasta una nave industrial en Vilanova i la Geltrú derivó en una intervención policial en la que dos hombres intentaron destruir sus teléfonos móviles al toparse con los agentes. Según informó Europa Press, en el transcurso del operativo coordinado entre la Policía Nacional, la Agencia Tributaria y la Policía Federal de Brasil se concretaron tres detenciones y la incautación de más de 1.500 kilos de cocaína que ingresaban en España ocultos en objetos de piedra natural a través del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas.

La investigación, iniciada en noviembre, permitió descubrir una red que empleaba empresas de fachada para introducir grandes cantidades de droga desde Brasil. Europa Press detalló que, en una primera etapa, los implicados enviaron cinco contenedores que solo transportaban ladrillos, con el propósito de asegurar que los envíos no estuvieran siendo vigilados por las autoridades. Una vez que comprobaron la seguridad de la ruta, la organización comenzó a transportar la cocaína oculta en encimeras y lavabos de mármol mediante contenedores aéreos, usando ambientadores y perfumes en un intento por encubrir el olor y evitar ser detectados por la policía.

La colaboración entre fuerzas policiales españolas y brasileñas resultó en la incautación de 1.200 kilogramos de cocaína en el aeropuerto de Belo Horizonte, donde la droga permanecía oculta en mesas de mármol cuyo destino era España. Paralelamente, el grupo selectó una empresa diferente para coordinar el envío de lavabos de mármol ocultando más droga, esta vez detectada en Madrid y posteriormente movilizada hasta Barcelona. Según Europa Press, la intervención contó con el despliegue del Grupo Especial de Operaciones (GEO) y el Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES), quienes realizaron el registro de la nave industrial en Vilanova i la Geltrú.

En esta operación se incautaron 250 kilogramos de cocaína, distribuidos en 221 paquetes escondidos dentro de encimeras y lavabos de mármol, además de una furgoneta, un camión, cuatro teléfonos móviles y más de 4.800 euros en efectivo. Tras el arresto inicial de dos personas, la Policía Nacional detuvo a un tercer integrante del grupo, en coordinación con la Agencia Tributaria. Los detenidos fueron presentados ante la justicia con cargos por tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal, dictándose prisión provisional para dos de ellos, según publicó Europa Press.

Las pesquisas contaron con el análisis de los métodos de ocultamiento utilizados por la red delictiva. El grupo buscaba evitar cualquier tipo de alarma aduanera recurriendo a materiales habituales dentro del comercio internacional y manipulando los envíos mediante el empleo de ambientadores. Tras asegurar las rutas aéreas utilizadas, la droga llegaba a Madrid y posteriormente se distribuía por carretera hasta diferentes puntos del territorio español.

Europa Press consignó que el éxito de la operación derivó de la cooperación internacional y las tareas de vigilancia desarrolladas por las autoridades, impidiendo la llegada a destino de una importante cantidad de cocaína destinada al mercado español. Los hechos revelaron el uso de empresas aparentemente legales como fachada, lo que permitió a la red organizar los envíos sin despertar sospechas iniciales ni sobresaltos en los controles habituales.

En el marco de las actuaciones policiales y judiciales asociadas al operativo, los tres detenidos permanecen acusados de formación de grupo criminal y tráfico de estupefacientes, según informaron las autoridades citadas por Europa Press. Las imágenes y material audiovisual de la operación permanecen disponibles en los canales oficiales de Europa Press Televisión.