Aumenta el juego de azar 'on-line' y presencial entre los jóvenes españoles, especialmente en varones, según Sanidad

Durante el año 2025, el 29,5 por ciento de los hombres estudiantes de secundaria en España participaron en juegos de azar de manera presencial, frente al 12,3 por ciento de las mujeres, según consignó el resultado de la última Encuesta sobre Uso de Drogas en Estudiantes de Enseñanzas Secundarias (ESTUDES), detallada por el Plan Nacional Sobre Drogas el lunes. El documento también muestra que, en la modalidad de juegos de azar 'on-line', la diferencia de género resulta significativa: el 20,7 por ciento de los chicos apostó en internet, mientras que el porcentaje de chicas que recurrió a este tipo de juego fue del 5,3 por ciento. El medio oficial del Plan Nacional Sobre Drogas precisó que ambos ámbitos de juego, tanto presencial como digital, muestran un aumento respecto a 2023, alcanzando el 20,9 por ciento y el 13 por ciento, respectivamente, en la muestra total del alumnado.

El informe, conforme a lo publicado por el Plan Nacional Sobre Drogas, analizó la conducta de 35.256 jóvenes en edad de secundaria entre el 10 de febrero y el 10 de junio de 2025. Los resultados de la encuesta ESTUDES reflejan que el hábito de apostar entre jóvenes de secundaria continúa en crecimiento, presentando un aumento del 2,2 por ciento en la participación en juegos presenciales y del 2,3 por ciento en la modalidad 'on-line' en comparación con los datos recopilados dos años antes, en 2023.

El estudio, como explicó la agencia responsable, incide en que la prevalencia de ambos tipos de juego se sitúa notablemente por encima en los varones con respecto a las mujeres. La diferencia se ve reflejada en todos los indicadores recogidos, tanto en porcentajes absolutos como en la evolución de los datos de los últimos años. El Plan Nacional Sobre Drogas puntualizó que, sumando ambas modalidades (presencial y 'on-line'), el deporte sigue situándose como la actividad sobre la que apuestan la mayor parte de estos jóvenes, aunque el informe aún no ha divulgado el desglose por tipo de juego.

Entre los objetivos del análisis también figura dar seguimiento a la relación entre el aumento de las apuestas y las adicciones sin sustancia, un fenómeno que ha pasado a primer plano en la agenda sanitaria y educativa. Según el Plan Nacional Sobre Drogas, el trabajo de campo de ESTUDES no se limitó a encuestar sobre la frecuencia o el tipo de juego, sino que además incorpora información recabada sobre los ingresos en tratamiento por parte de personas afectadas por adicciones comportamentales, con datos aportados por las comunidades autónomas.

De acuerdo con los resultados que presentó el Plan Nacional Sobre Drogas, el 13 por ciento de los estudiantes en general apostó 'on-line' durante 2025. Paralelamente, uno de cada cinco escolares -es decir, el 20,9 por ciento- habría participado en apuestas presenciales. Ambos porcentajes equivalen a incrementos de 2,3 y 2,2 puntos, respectivamente, lo que confirma la tendencia al alza en la participación en juegos de azar en la población en edad escolar, como reportó la entidad responsable. La desagregación de los datos revela que los chicos duplican a las chicas en los hábitos de apuesta en ambos formatos.

En lo que respecta al acceso al tratamiento por conductas adictivas no vinculadas al consumo de sustancias, el informe ESTUDES introdujo los datos más recientes sobre personas admitidas a programas de intervención. Según los registros notificados por las diferentes comunidades autónomas y recopilados dentro del propio estudio, el número de adolescentes que ha recibido atención por trastornos del juego ha mostrado un cambio respecto a cortes anteriores, aunque el Plan Nacional Sobre Drogas anunció que ampliará la información próximamente.

El Plan Nacional Sobre Drogas aclaró que se continuará trabajando en una mayor amplitud de datos, ampliando el seguimiento sobre el impacto de la oferta de apuestas entre menores de edad y su relación con la salud mental y social. La encuesta ESTUDES, como recordaron desde el mismo organismo, constituye la principal fuente de información periódica sobre los hábitos de consumo de drogas y comportamientos relacionados con adicciones en la población escolar española.