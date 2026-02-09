Álex González reaparece esquivo ante las cámaras tras salir a la luz su relación con la influencer Carla Virgós

El regreso de Álex González a España después de sus vacaciones en Bali coincidió con su aparición en el estreno de la película "Como cabras" en Madrid, donde llamó la atención tanto por su actitud reservada como por su reciente exposición mediática relacionada con la influencer Carla Virgós. Según reportó el medio citado, González asistió al evento mostrando un bronceado notorio, resultado del tiempo que pasó en la isla indonesia, y posó sonriendo durante el photocall. Sin embargo, el actor evitó responder cualquier pregunta sobre la naturaleza de su relación con Virgós y optó por no ofrecer detalles a la prensa.

La atención mediática sobre González surgió tras una serie de publicaciones en redes sociales que despertaron especulaciones sobre un nuevo vínculo sentimental entre el actor y la creadora de contenido. De acuerdo con lo publicado, mientras González compartió en sus plataformas imágenes mostrando rutinas deportivas y hábitos saludables durante su estadía en Bali, Virgós también documentó su visita a la isla, presentando escenarios y momentos que coincidían con los del actor. Esta sincronización de contenidos activó rumores sobre una posible relación, sugirió el medio, especialmente porque González no compartió imágenes donde apareciera la influencer ni confirmó públicamente que estuvieran juntos.

Desde su ruptura con Camila Rojido en septiembre, después de mantener una relación durante dos años, la vida personal de González ha llamado la atención dentro del ámbito del espectáculo español. Según detalló la fuente, el actor siempre ha preferido la discreción respecto a su vida privada. La reciente coincidencia vacacional y la falta de declaraciones frente a las preguntas directas sobre Virgós se mantienen en esa línea de reserva.

Durante el estreno de "Como cabras", la prensa intentó conseguir declaraciones de González al respecto. El actor optó por no responder, sin confirmar ni desmentir ninguna información relativa a la supuesta relación con la influencer. Este silencio fue interpretado por los medios como un gesto claro de su preferencia por separar sus asuntos personales del foco público, a pesar de que su viaje y las publicaciones de ambas figuras en redes sociales generaron amplias reacciones entre sus seguidores.

Medios especializados como el señalado reflejaron que mientras González evitó las preguntas sobre su vida sentimental, avanzan las especulaciones alrededor de una posible historia de amor nacida en Bali. Por su parte, Carla Virgós, quien ha ganado popularidad como creadora de contenido en plataformas digitales, tampoco compartió imágenes junto al actor y se limitó a mostrar los paisajes y actividades que realizó en la isla durante el inicio de 2026, lo que alimentó aún más el interés de sus seguidores y de la prensa del corazón.

A pesar de la exposición mediática y la vigilancia sobre sus interacciones digitales, ni González ni Virgós han abordado directamente los rumores ni han ofrecido confirmación acerca del estado de su vínculo. El comportamiento reservado del actor, acentuado en el estreno de "Como cabras", fue interpretado por el medio como una forma de mantener el control sobre qué aspectos de su vida comparten con el público, especialmente luego de su reciente separación y de los constantes comentarios en redes sociales.

El medio que difundió la información recordó que tanto la discreción como el uso estratégico de las redes sociales han sido rasgos distintivos de González, quien suele mostrar aspectos de su rutina profesional y de bienestar, pero rara vez expone detalles privados de manera abierta. La estrategia de ambos protagonistas de evitar la confirmación directa mantiene la expectativa entre seguidores e incrementa el interés mediático por futuras apariciones o publicaciones en redes que puedan arrojar más luz sobre la naturaleza de su relación.