Air Europa realizará una parada en República Dominicana para repostar en sus vuelos a Cuba

Air Europa ha tomado la decisión de realizar una parada en el aeropuerto de Santo Domingo (República Dominicana) para repostar durante sus viajes desde y hacia La Habana (Cuba) ante los problemas de abastecimiento que sufre la isla.

Esta medida se comenzará a aplicar a partir de este martes 10 de febrero y continuará, al menos, durante los días 11 y 12 de febrero. Esto provocará que los horarios de los vuelos se vean afectados.

Este domingo, la Administración Federal de la Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ha indicado que los aeropuertos internacionales de Cuba han agotado sus reservas de combustible para aviones A1, el más utilizado para aviones comerciales, en medio del desabastecimiento que sufre la isla.

En una serie de nueve avisos para misiones aéreas (NOTAM), la FAA ha señalado que no habrá combustible Jet A1 disponible entre los martes 10 de febrero y 10 de marzo en los nueve principales aeropuertos internacionales de Cuba: los de La Habana, Varadero, Holguín, Santa Clara, Cayo Coco, Camagüey, Cienfuegos, Santiago de Cuba y Manzanillo de Cuba.

La aerolínea de Globalia ha decidido realizar esta parada técnica para hacerle frente a este desabastecimiento. Iberia, por otro lado, ha anunciado una flexibilización de sus tarifas en los vuelos a La Habana, permitiendo a los pasajeros hacer cambios voluntarios, aunque por el momento no existe confirmación de que la situación vaya a derivar en modificaciones o cancelaciones de la operativa entre Madrid y Cuba, según ha destacado la compañía.