Sudáfrica retira sus tropas de la misión de la ONU en la República Democrática del Congo

Johannesburgo, 8 feb (EFE).- Sudáfrica ha decidido retirar las tropas que aportaba a la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO), tras cerca de tres décadas de contribución a esa fuerza de paz, informó este domingo la Presidencia del país austral.

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, informó al secretario general de la ONU, António Guterres, sobre la decisión en una conversación telefónica mantenida el pasado 12 de enero, precisó la Presidencia en un comunicado.

Ramaphosa explicó a Guterres que la "decisión unilateral" se debe a "la necesidad de consolidar y realinear los recursos de la Fuerza Nacional de Defensa de Sudáfrica, tras veintisiete años de apoyo de Sudáfrica a las labores de mantenimiento de la paz de la ONU en la RDC".

Sudáfrica -precisó la nota- se encuentra entre los diez principales países que aportan tropas a la MONUSCO, con una fuerza de "más de setecientos soldados" desplegados en la RDC en apoyo del mandato de mantenimiento de la paz de la misión, establecida en 1999 por el Consejo de Seguridad de la ONU.

"Sudáfrica trabajará conjuntamente con la ONU para definir los plazos y otras modalidades de la retirada, que se completará antes de finales de 2026", subrayó el comunicado.

El Gobierno sudafricano -añadió- seguirá manteniendo "estrechas relaciones bilaterales" con el Ejecutivo congoleño, además de respaldar otras iniciativas multilaterales de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC), la Unión Africana (UA) y la ONU destinadas a lograr una "paz duradera" en la RDC.

La medida se adoptó tras el recrudecimiento del conflicto en el este de la RDC a principios de 2025, cuando el poderoso grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), que cuenta con apoyo de la vecina Ruanda (según la ONU y varios países occidentales), se apoderó de grandes extensiones de territorio y ciudades clave.

En enero de 2025, dieciocho soldados de la SADC, conocida como SAMIDRC y entonces desplegada en la zona, murieron en combates con el M23, catorce de ellos sudafricanos.

Dos militares sudafricanos integrados en la MONUSCO también perdieron la vida, lo que intensificó los llamamientos para que Pretoria retirara a sus efectivos de esa región rica en recursos minerales.

El pasado 4 de diciembre, los presidentes congoleño, Félix Tshisekedi, y ruandés, Paul Kagame, firmaron en Washington un acuerdo de paz en presencia de su homólogo estadounidense, Donald Trump, para atajar el conflicto en el este de la RDC.

Desde entonces, Kinsasa y Kigali se han acusado mutuamente de violar el acuerdo de paz.

Esta firma en Washington se suma a los esfuerzos de mediación de Catar entre el Gobierno congoleño y el M23, que en noviembre rubricaron en Doha un acuerdo marco para avanzar hacia el fin del conflicto.

Desde 1998, el este de la RDC vive un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la MONUSCO. EFE