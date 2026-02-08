Olivia Smart-Tim Dieck y Sofía Val-Asaf Kazimov, con "ganas y energía" antes del debut en Milán

Las parejas españolas de patinaje formadas por Sofía Val y Asaf Kazimov y por Olivia Smart y Tim Dieck han confesado sus "ganas" de debutar en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026, en la modalidad de danza en patinaje sobre hielo, y esperan "contagiar" su "energía" a todos los presentes en el Milano Ice Skating Arena.

"Asaf y yo llegamos hace poco y entrenamos ayer y hoy, y las sensaciones son muy buenas. Es increíble estar en hielo olímpico por primera vez en nuestras carreras y nos sentimos con mucha confianza y sobre todo, queremos a disfrutar. Somos una pareja más joven y venimos a ganar experiencia, a competir y a hacer nuestros programas lo mejor posible. Venimos con muchas ganas", declaró en rueda de prensa Sofía Val, que junto a Asaf Kazimov iniciará este lunes su andadura en Milán con el programa corto.

La madrileña, de 21 años, era consciente de que, por ranking, les tocaría empezar "pronto" la competición, pero no le asusta. "Abrir unas Olimpiadas también es una cosa increíble. Nos lo tomamos con muchas ganas, venimos a hacer lo que hemos trabajado, sin pensar más allá de los puntos o del resultado. Queremos pasar a la final, al largo, pero abrir unas Olimpiadas es algo increíble que poca gente puede decir, así que nos lo tomamos con mucha energía y esperamos que también podamos llenar el estadio aquí en Milán de toda nuestra energía", indicó.

Además, habló de cómo ha visto a Tomás Guarino, representante español en la modalidad individual, tras sus problemas con la música. "Hemos estado con él estos días. Ya está más tranquilo con la situación. Es algo que tú no puedes controlar e intentas centrarte en lo tuyo. Todos venimos a patinar, esto es un tema que ya no tiene mucho que ver con el patinaje, sino con cosas de fuera de la competición. Cada uno se centra en lo que puede controlar y también tienes que disfrutar de la experiencia olímpica y olvidarte un poco de temas que no puedes controlar", subrayó.

Tampoco rehuso hablar de uno de los grandes favoritos, el estadounidense Ilia Malinin. "Está mostrando habilidades que poca gente, diría casi nadie, ha mostrado hasta ahora en la categoría individual. Es algo muy novedoso, está atrayendo a gente que tal vez no estaba tan metida en el patinaje y que ahora le quiere ver a él y sus cuádruples. Es ahora mismo la estrella del patinaje, porque gente que no era aficionada al patinaje tiene ganas de verle", señaló.

Mientras, su compañero Asaf Kazimov recalcó las "ganas" que tienen que comenzar a competir. "Es algo buenísimo para nosotros, para nuestra pareja, porque llevamos juntos desde hace tres años y estar en los Juegos Olímpicos como pareja muy joven es algo increíble. Los entrenamientos aquí han sido muy buenos, las pistas de entrenamiento y de competición son buenísimas. Espero que mañana haya mucha gente y que disfrutemos", deseó.

"Es un gran honor para nosotros abrir unas Olimpiadas, y con la música de Ricky Martin, que disfrutamos muchísimo. Esperamos que la gente que vaya mañana a la pista lo disfrute con nosotros", continuó.

Por su parte, Olivia Smart habló de su experiencia como abanderada española en la ceremonia inaugural. "Llevar la bandera por España en la ceremonia de inauguración fue la experiencia más increíble que he vivido. Estar en los Juegos Olímpicos es ya de por sí una experiencia increíble, pero poder ser la abanderada de tu país es algo que no pensaba que alcanzaría. Y hacer eso con el resto de mi equipo, con mi compañero, con Sofía y Asaf, y con el resto de los skaters aquí en Milán, fue un momento que nunca olvidaré. Estaba superorgullosa y disfrutamos mucho. Mostramos al resto del país que estamos aquí para divertirnos también", recalcó.

Sobre las instalaciones, aseguró que tanto la pista principal como la de entrenamiento son "increíbles". "La pista principal de los Juegos Olímpicos en Milán es donde competí con Adrián Díaz en el Mundial, es muy familiar para mí. Nuestros entrenamientos han ido genial desde que llegamos la semana pasada. Estamos listos para empezar la competición mañana. Van a ser un par de días emocionantes, pero ya antes de que la competición empezara, con la ceremonia de inauguración junto al resto del equipo, todo ha sido muy divertido. Estando en el hielo con Sofía y Asaf ayer y verlos experimentar el hielo olímpico por primera vez, fue increíble, estoy muy orgullosa de ellos y muy orgullosa de estar aquí con un gran equipo", manifestó.

Respecto a sus opciones, recordó que durante esta temporada han conseguido terminar "en lo más alto, con algunos de los mejores equipos". "En términos de puntos y posiciones, no tenemos expectativas. Nos gusta salir, como dice Tim, y escoger dos programas buenos, y luego ver qué piensan los jueces y dónde quieren colocarnos. Nunca sabes qué puede pasar", apuntó.

Por último, Tim Dieck confesó que es "especial" volver a vivir la experiencia olímpica. "Son mis segundos Juegos Olímpicos y los primeros con mi compañera Olivia. La pista está muy bien, la Villa Olímpica es muy especial. Estamos muy emocionados por competir y mostrar nuestros programas mañana. Será algo muy especial y lo daremos todo", afirmó. "Queremos mostrarles que somos los mejores de la temporada hasta ahora, y espero que hagamos nuestro mejor fin de semana hasta ahora. Estamos preparados para acabar en los primeros puestos", finalizó.