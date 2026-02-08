Los primeros resultados de las elecciones en Tailandia dan el triunfo al gobernante partido Bhumjaithai

Las cifras iniciales del referéndum sobre la reforma constitucional en Tailandia indican que un 58,94 por ciento del electorado ha respaldado el inicio de un proceso para reemplazar la carta magna de 2017, creada bajo un gobierno militar. Con este resultado, que supera el umbral del 50 por ciento requerido, se abre la puerta a la elaboración de una nueva constitución, informó la Comisión de Elecciones tailandesa. Según datos difundidos por el organismo y recogidos por la agencia Europa Press, en la consulta un 31,98 por ciento de los votantes manifestó su rechazo y un 9,07 por ciento se abstuvo de expresar una postura definida.

Los primeros conteos oficiales de las elecciones parlamentarias, celebradas este domingo en el país del sudeste asiático, otorgan la ventaja al Partido Bhumjaithai, de corte conservador y actualmente en el poder, con 198 de los 500 escaños en disputa. A pesar de ese liderazgo, la formación se encuentra aún lejos de la mayoría absoluta de 251 asientos necesaria para gobernar de manera autónoma, según publicó Europa Press a partir de la información proporcionada por la comisión electoral. El segundo lugar corresponde al Partido Popular del Pueblo (PPP), de orientación reformista, que suma 97 escaños, mientras que el Pheu Thai, identificado con la familia Shinawatra, reúne 86 puestos parlamentarios. Entre otros partidos relevantes, el Kla Tham consigue 61 escaños y el Partido Demócrata llega a 21, detalla el mismo medio.

El secretario general de la Comisión de Elecciones de Tailandia, Sawang Boonmee, explicó que los resultados oficiales empezarían a conocerse por la tarde, agregando que “podremos ver resultados más claros en torno a las 22.00 y 23.00 horas de la noche”, lo que corresponde a las 16.00 y 17.00 hora peninsular y de Baleares en España, recoge Europa Press. Según la legislación tailandesa vigente, la publicación de los resultados finales puede demorar hasta 60 días a partir del día de la votación. La nueva Cámara Baja tendrá su primera sesión 15 días después de confirmados los resultados, momento en el que se prevé la elección del próximo primer ministro.

Europa Press indica que, dadas las cifras obtenidas por el Partido Bhumjaithai, las negociaciones para conformar una coalición de gobierno resultan inevitables. Se anticipa que las conversaciones entre distintas formaciones políticas se inicien de manera inmediata tras la jornada electoral, dado que ninguna fuerza obtuvo la mayoría suficiente. El bloque ganador deberá buscar alianzas para concretar la investidura de un jefe de gobierno, tarea que requiere la obtención de al menos 251 escaños en el parlamento.

La jornada electoral transcurrió en líneas generales con tranquilidad, aunque las autoridades reportaron un incidente violento en el sur del país. Según informó Europa Press, una bomba de fabricación casera explotó al paso de una patrulla militar en el puente Wang Hin, en el subdistrito de Bannang Sata, provincia de Yala. El ataque, que incluyó disparos tras la detonación, dejó al menos un militar herido. El sur de Tailandia, en particular las provincias de Yala, Pattani y Narathiwat, presenta una situación de seguridad delicada debido a la presencia de grupos armados separatistas. Estas provincias integraron en su momento un sultanato musulmán malayo hasta que Tailandia anexó los territorios en 1909. Actualmente, la mayoría de la población nacional profesa la fe budista, mientras que la región del sur mantiene una notable presencia musulmana y demandas independentistas.

En la consulta electoral, la Comisión de Elecciones de Tailandia puntualizó que los resultados preliminares corresponden al 17 por ciento del escrutinio total. Tras el cierre de los comicios, la atención se centra ahora tanto en el resultado final de la cita parlamentaria como en los pasos necesarios para activar el proceso constituyente, al haberse superado el umbral de apoyo popular en el referéndum. Según consignó Europa Press, el proceso de elaboración de la nueva constitución sustituirá la carta permitida e implementada tras la toma del poder por parte de los militares en 2017.

La legislación electoral establece que, tras la proclamación de los resultados definitivos, la nueva cámara baja del parlamento debe reunirse para su sesión inaugural, momento en el que se desarrollará una de sus funciones principales: la selección del jefe del gobierno tailandés para el próximo periodo. Europa Press remarcó que el futuro panorama político tailandés dependerá en buena medida de las alianzas y los acuerdos que surjan tras los resultados, ante la fragmentación del parlamento y la distancia del partido ganador respecto a la mayoría absoluta.