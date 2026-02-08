Agencias

Los primeros resultados de las elecciones en Tailandia dan el triunfo al gobernante partido Bhumjaithai

A medida que avanza el recuento electoral en Tailandia, la formación conservadora lidera con amplia ventaja, mientras los partidos reformistas quedan rezagados según cifras oficiales, además, el referéndum constitucional logra el apoyo suficiente para iniciar una reforma institucional

Guardar

Las cifras iniciales del referéndum sobre la reforma constitucional en Tailandia indican que un 58,94 por ciento del electorado ha respaldado el inicio de un proceso para reemplazar la carta magna de 2017, creada bajo un gobierno militar. Con este resultado, que supera el umbral del 50 por ciento requerido, se abre la puerta a la elaboración de una nueva constitución, informó la Comisión de Elecciones tailandesa. Según datos difundidos por el organismo y recogidos por la agencia Europa Press, en la consulta un 31,98 por ciento de los votantes manifestó su rechazo y un 9,07 por ciento se abstuvo de expresar una postura definida.

Los primeros conteos oficiales de las elecciones parlamentarias, celebradas este domingo en el país del sudeste asiático, otorgan la ventaja al Partido Bhumjaithai, de corte conservador y actualmente en el poder, con 198 de los 500 escaños en disputa. A pesar de ese liderazgo, la formación se encuentra aún lejos de la mayoría absoluta de 251 asientos necesaria para gobernar de manera autónoma, según publicó Europa Press a partir de la información proporcionada por la comisión electoral. El segundo lugar corresponde al Partido Popular del Pueblo (PPP), de orientación reformista, que suma 97 escaños, mientras que el Pheu Thai, identificado con la familia Shinawatra, reúne 86 puestos parlamentarios. Entre otros partidos relevantes, el Kla Tham consigue 61 escaños y el Partido Demócrata llega a 21, detalla el mismo medio.

El secretario general de la Comisión de Elecciones de Tailandia, Sawang Boonmee, explicó que los resultados oficiales empezarían a conocerse por la tarde, agregando que “podremos ver resultados más claros en torno a las 22.00 y 23.00 horas de la noche”, lo que corresponde a las 16.00 y 17.00 hora peninsular y de Baleares en España, recoge Europa Press. Según la legislación tailandesa vigente, la publicación de los resultados finales puede demorar hasta 60 días a partir del día de la votación. La nueva Cámara Baja tendrá su primera sesión 15 días después de confirmados los resultados, momento en el que se prevé la elección del próximo primer ministro.

Europa Press indica que, dadas las cifras obtenidas por el Partido Bhumjaithai, las negociaciones para conformar una coalición de gobierno resultan inevitables. Se anticipa que las conversaciones entre distintas formaciones políticas se inicien de manera inmediata tras la jornada electoral, dado que ninguna fuerza obtuvo la mayoría suficiente. El bloque ganador deberá buscar alianzas para concretar la investidura de un jefe de gobierno, tarea que requiere la obtención de al menos 251 escaños en el parlamento.

La jornada electoral transcurrió en líneas generales con tranquilidad, aunque las autoridades reportaron un incidente violento en el sur del país. Según informó Europa Press, una bomba de fabricación casera explotó al paso de una patrulla militar en el puente Wang Hin, en el subdistrito de Bannang Sata, provincia de Yala. El ataque, que incluyó disparos tras la detonación, dejó al menos un militar herido. El sur de Tailandia, en particular las provincias de Yala, Pattani y Narathiwat, presenta una situación de seguridad delicada debido a la presencia de grupos armados separatistas. Estas provincias integraron en su momento un sultanato musulmán malayo hasta que Tailandia anexó los territorios en 1909. Actualmente, la mayoría de la población nacional profesa la fe budista, mientras que la región del sur mantiene una notable presencia musulmana y demandas independentistas.

En la consulta electoral, la Comisión de Elecciones de Tailandia puntualizó que los resultados preliminares corresponden al 17 por ciento del escrutinio total. Tras el cierre de los comicios, la atención se centra ahora tanto en el resultado final de la cita parlamentaria como en los pasos necesarios para activar el proceso constituyente, al haberse superado el umbral de apoyo popular en el referéndum. Según consignó Europa Press, el proceso de elaboración de la nueva constitución sustituirá la carta permitida e implementada tras la toma del poder por parte de los militares en 2017.

La legislación electoral establece que, tras la proclamación de los resultados definitivos, la nueva cámara baja del parlamento debe reunirse para su sesión inaugural, momento en el que se desarrollará una de sus funciones principales: la selección del jefe del gobierno tailandés para el próximo periodo. Europa Press remarcó que el futuro panorama político tailandés dependerá en buena medida de las alianzas y los acuerdos que surjan tras los resultados, ante la fragmentación del parlamento y la distancia del partido ganador respecto a la mayoría absoluta.

Temas Relacionados

Partido BhumjaithaiElecciones en TailandiaPartido Popular del PuebloComisión de Elecciones de TailandiaPartido Pheu ThaiTailandiaYalaParlamentoReferéndum constitucionalBannang SataEUROPAPRESS

Últimas Noticias

El río Guadalquivir roza los seis metros de altura a su paso por Córdoba durante el fin de semana

El caudal aumentó hasta casi triplicar el umbral de alerta, obligando al desalojo parcial de viviendas y el cierre del Puente Romano por seguridad, según autoridades locales, mientras continuaba activo un dispositivo extraordinario de asistencia a afectados

El río Guadalquivir roza los

El Ejército israelí suspende a un grupo de militares que dieron una paliza a un detenido palestino

Tras la difusión de un video que muestra golpes y patadas a un hombre identificado como Muhand al Tamimi cerca de Nabi Salé, las autoridades iniciaron tareas de investigación, mientras la ONU advierte sobre preocupación por actos de violencia recientes

El Ejército israelí suspende a

Al menos cuatro muertos en ataques israelíes en Gaza a pesar del alto el fuego

Fuentes médicas confirman nuevas víctimas al norte, centro y sur del enclave, mientras se multiplican los avisos sobre escasez de insumos y hospitales colapsados, en medio de crecientes operativos pese a la tregua formal vigente

Al menos cuatro muertos en

Olivia Smart-Tim Dieck y Sofía Val-Asaf Kazimov, con "ganas y energía" antes del debut en Milán

Las dos duplas españolas de danza sobre hielo afrontan su primer reto olímpico en Milán, donde buscan aprovechar el impulso tras entrenamientos positivos, emocionar al público y alcanzar la final, según destacaron en rueda de prensa integrantes del equipo

Olivia Smart-Tim Dieck y Sofía

Trump llama "perdedor" al esquiador olímpico estadounidense Hunter Hess por criticar a su país

Donald Trump arremetió en redes sociales contra Hunter Hess tras comentarios desfavorables del atleta sobre Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Invierno, cuestionando su participación y generando polémica por la división social en pleno evento internacional

Trump llama "perdedor" al esquiador