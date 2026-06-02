Exilio en Miami propone restaurar la Constitución de 1940 ante un eventual cambio en Cuba

Miami (EE.UU.), 1 jun (EFE).- Líderes del exilio cubano, empresarios y representantes de la comunidad se reunieron este lunes en Miami para defender la vigencia de la Constitución de 1940 como fundamento jurídico e histórico de una eventual transición democrática en Cuba.

El encuentro, celebrado en el Museo Cubano de la Diáspora, estuvo marcado por llamados a preservar la continuidad constitucional de la República y a evitar que una futura transición mantenga elementos del sistema político instaurado tras la llegada al poder de Fidel Castro en 1959.

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Los participantes recordaron que se trata de "la última Carta Magna aprobada libre y democráticamente por el pueblo cubano y que, por tanto, ofrece una base legítima para la reconstrucción institucional del país" ante las presiones del gobierno estadounidense.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha incrementado durante su segundo mandato la presión sobre Cuba con medidas destinadas a limitar el suministro de petróleo a la isla y debilitar sus fuentes de financiamiento.

Esa política incluyó en mayo pasado una acusación contra el expresidente cubano Raúl Castro (2008-2018) por la muerte en 1996 de cuatro pilotos voluntarios de Hermanos al Rescate, un grupo estadounidense que auxiliaba balseros cubanos que huían de la isla.

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Para el exilio, cualquier proceso orientado a restaurar la democracia en Cuba debe sustentarse en un marco jurídico con arraigo histórico y representación nacional.

Durante el encuentro, que contó con la participación de la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, los asistentes recordaron que ese texto constitucional es apolítico y ha sido reivindicado durante décadas por varios sectores del exilio cubano en el sur de Florida.

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Los ponentes destacaron especialmente los derechos individuales y las garantías constitucionales recogidos en el Título IV de la Constitución, entre los artículos 20 y 40, considerados por sus defensores como el equivalente cubano del 'Bill of Rights' o Carta de Derechos estadounidense.

Asimismo, argumentaron que la recuperación de los principios fundamentales de la Constitución de 1940 servirá de marco para una transición democrática basada en instituciones legítimas y representativas.

Entre los participantes estuvieron Marcel Felipe, presidente del Museo Cubano de la Diáspora; Jim Cason, exjefe de la Sección de Intereses de Estados Unidos en Cuba, y Madeline Pumariega, presidenta de Miami Dade College. EFE

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