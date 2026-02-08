Agencias

Las diez religiosas de la residencia de las Hermanas Angélicas votan a primera hora

Las diez religiosas del residencia de mayores de las Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús y los Santos Ángeles de Zaragoza, conocidas como las angélicas, han votado a primera hora de la mañana en el hall del Ayuntamiento de Zaragoza que, desde hace unos años, agrupa a varios centros que eran colegios electorales, como esta residencia y que en unos comicios anteriores una de las monjas residentes fue suplente de mesa y al final tuvo que ocupar el puesto de vocal.

La comunidad religiosa católica de esta residencia la forman diez monjas que tras asistir a misa de domingo se han acercado a votar hasta su colegio electoral, el hall del Ayuntamiento de Zaragoza que es el más grande de Aragón, con 14 mesas electorales.

También han seguido el mismo procedimiento varias de las 156 mujeres residentes que viven en la residencia de las angélicas. "Han ido a misa a la basílica de El Pilar y luego a votar", ha explicado la recepcionista, Pilar Ibáñez, quien tras comprobar el libro de salidas ha contabilizado a 60 residentes válidas que han salido antes de las 12.00 horas.

"Las que son válidas, bastantes, van por sus medios y entre las asistidas si la discapacidad es motora las llevamos con la silla de ruedas", ha descrito Ibáñez en declaraciones a Europa Press.

Otras residentes no votan en Zaragoza porque están censadas en otras localidades y aprovechan para pasar el día fuera con el motivo de ir a votar en su pueblo.

Aparte de las diez religiosas, las 156 residentes están atendidas por cerca de 60 personas entre auxiliares, personal de limpieza, médico, enfermería y fisioterapia. "Hay de todo", ha comentado Pilar Ibáñez.

