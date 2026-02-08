Agencias

Arbeloa recupera a Trent Alexander-Arnold y a Rüdiger para el Valencia-Real Madrid

Los defensas Trent Alexander-Arnold y Antonio Rüdiger han entrado en la lista de convocados del Real Madrid para el partido de vigésima tercera jornada de LaLiga EA Sports que el conjunto blanco disputará este domingo ante el Valencia en Mestalla (21.00 horas), ha confirmado la entidad madridista.

Tanto el inglés como el alemán han recibido el alta de sus respectivas lesiones y formarán parte de la convocatoria, en la que no estarán los lesionados Jude Bellingham, Rodrygo Goes, Ferland Mendy y Éder Militao ni el sancionado Vinícius.

La lista completa la integran Courtois, Lunin y Sergio Mestre, como porteros; Carvajal, Alaba, Trent, Asencio, Carreras, Fran García, Rüdiger, Huijsen y David Jiménez, como defensas; Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Ceballos y Cestero, como centrocampistas; y Mbappé, Gonzalo, Brahim y Mastantuono, como delanteros.

