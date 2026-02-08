Al menos dos muertos y trece heridos al derrumbarse un restaurante en India

Al menos dos personas han fallecido y otras trece han resultado heridas este sábado al derrumbarse un edificio que albergaba un restaurante en la ciudad india de Kota, en el estado de Rajastán, ha informado el diario 'Times of India'.

El incidente se ha producido en la zona de Talwandi, hasta donde se han desplazado varias unidades de la Policía y equipos de rescate que, hasta el momento, han sacado de entre los escombros a cinco personas. Todas ellas han sido trasladadas a un hospital cercano para recibir atención médica.

Informes preliminares consultados por el citado medio apuntan a que entre las víctimas figuran tanto clientes como empleados del restaurante que se encontraban en su interior cuando el edificio se vino abajo.

Al lugar del incidente ha acudido también el diputado local Sandeep Sharma, quien ha advertido de que "existe la posibilidad de que varias personas estén atrapadas", mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate.

Por el momento, se desconocen las causas del desplome.