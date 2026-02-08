Abren las urnas en Japón en una jornada electoral marcada por las nevadas en el país asiático

Los colegios electorales de Japón han abierto sus puertas este domingo a las 7.00 horas (hora local) en unas elecciones anticipadas en las que el Partido Liberal Democrático (PLD) de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, aspira a ensanchar su mayoría en una jornada amenazada por nevadas.

En este sentido, en la prefectura de Ehime, en el sur del país, varios centros de votación ubicados en zonas montañosas han adelantado su hora de cierre en dos horas para evitar posibles riesgos derivados del tiempo invernal, según han informado la cadena de televisión NHK.

Asimismo, las autoridades electorales han indicado su intención de garantizar que los votantes puedan ejercer su derecho al sufragio en condiciones seguras y han tomado medidas para evitar interrupciones en el traslado de las urnas a los centros de recuento.

En Tokio, los pronósticos auguran hasta cinco centímetros de nieve y en otros puntos del país como en la prefectura de Niigata se esperan hasta 80 centímetros de espesor.

"Insto a todos los votantes a comprender plenamente la importancia de estas elecciones generales, a participar activamente en las urnas y a valorar su valioso voto. También insto a todos los involucrados en el proceso de votación y recuento de votos a garantizar un funcionamiento riguroso e imparcial y a ejercer el máximo cuidado en su gestión y ejecución", ha trasladado en un comunicado a primera hora de la jornada el ministro del Interior japonés, Yoshimasa Hayashi.

Están en juego 465 escaños de la Cámara Baja y el objetivo de Takaichi se sitúa en los tan ansiados 261 para avanzar en su agenda política y controlar las 17 comisiones parlamentarias de la cámara. Una hoja de ruta que los sondeos parecen apoyar situando la intención de voto del PLD en más de 40%.

A partir de las 20.00 horas (hora local) se comenzarán a conocer los primeros resultados, una vez los centros de votación ya hayan cerrado.