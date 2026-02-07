Marc-André ter Stegen, intervenido quirúrgicamente de su lesión en el isquiotibial izquierdo

El futbolista alemán Marc-André ter Stegen, portero del Girona FC, ha sido intervenido quirúrgicamente de su lesión en el isquiotibial de la pierna izquierda, operación que "se ha desarrollado satisfactoriamente", según informó este sábado el propio club gerundense.

"La disponibilidad del jugador dependerá de su evolución", zanjó el breve parte médico difundido por el Girona a través de la red social X. El portero germano sufrió esa lesión el pasado 3 de enero en un partido ante el Real Oviedo, correspondiente a la jornada 22 de LaLiga EA Sports y que se saldó con victoria para el conjunto ovetense por 1-0.

Cedido recientemente por el FC Barcelona al conjunto 'gironí', con vistas a tener rodaje para no perderse el Mundial con su selección, Ter Stegen apenas había podido disputar dos partidos desde que llegó a su nuevo equipo. Así, debutó en Montilivi con empate (1-1) ante el Getafe CF y volvió a ser titular en esa derrota frente al colista Real Oviedo.

Esta operación supone un nuevo contratiempo para el internacional alemán, que afrontaba esta etapa en Girona para recuperar continuidad competitiva tras un periodo marcado por problemas físicos. Su objetivo es ser convocado para ese Mundial del próximo verano, lo cual ahora se le complica o, en el peor de los casos, se le pone imposible.

Además, la posible ausencia prolongada de Ter Stegen representa un problema añadido para el equipo de Míchel Sánchez, que ya no cuenta en su plantilla con el guardameta croata Dominik Livakovic, quien salió del club en el mercado invernal con rumbo al Dinamo Zagreb.

En este contexto, el técnico del Girona tendría como únicas opciones disponibles para el arco al argentino Paulo Gazzaniga y a los porteros del filial para afrontar el tramo final de la temporada, a la espera de concretar el alcance definitivo de la inoportuna lesión de Ter Stegen.