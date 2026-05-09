Costa Rica incauta casi una tonelada de droga y arresta a dos colombianos en el Pacífico

San José, 9 may (EFE).- Las autoridades de Costa Rica decomisaron este sábado en aguas del Pacífico aproximadamente una tonelada de cocaína en una lancha procedente de Colombia y arrestaron a sus dos ocupantes de nacionalidad colombiana, informaron fuentes oficiales.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Servicio Nacional de Guardacostas (SNG) llevaron a cabo el operativo en aguas del Pacífico tras recibir información confidencial sobre la lancha, la cual fue trasladada al puerto de Golfito, en la provincia de Puntarenas (sur).

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El director del OIJ, Michael Soto, explicó que el viernes los investigadores recibieron información sobre una lancha proveniente de Colombia con un cargamento de droga, que pretendía desembarcar en Uvita, provincia de Puntarenas (sur), por lo que de inmediato comenzó la coordinación con los Guardacostas.

La madrugada de este sábado los Guardacostas dieron con la lancha y confirmaron que transportaba el cargamento de cocaína.

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En la embarcación, equipada con tres motores de 300 caballos de fuerza cada uno y que también transportaba 23 barriles de combustible, fueron detenidos dos colombianos identificados con los apellidos Rovira y Córdoba, quienes se exponen a una pena máxima de 20 años de cárcel por tráfico internacional de drogas.

Las autoridades aún deben contabilizar el cargamento, pero calculan que puede rondar la tonelada de cocaína.

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"Con estas acciones el Servicio Nacional de Guardacostas reitera el permanente trabajo en la lucha contra el narcotráfico", expresó a los medios el director del SNG, Juan Carlos Alvarado.

En Costa Rica, país que no tiene Ejército desde 1948 y ubicado en un sitio estratégico de las rutas de la droga, el narcotráfico se ha convertido en el principal problema de seguridad.

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Según el OIJ, el país se ha convertido en una especie de centro logístico donde grupos narcotraficantes reciben y almacenan cargamentos de droga provenientes de Suramérica, para luego reenviarlos a Estados Unidos y Europa, principalmente en contenedores.

En los últimos años, Costa Rica ha intensificado sus lazos con Estados Unidos en materia de seguridad y lucha contra este flagelo, y en marzo pasado se unió a la iniciativa regional del presidente estadounidense, Donald Trump, llamada 'Escudo de las Américas', que pretende derrotar a los carteles de la droga. EFE

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