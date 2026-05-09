Argelia ve visita de delegación francesa como nuevo impulso a las relaciones bilaterales

Argel, 09 may (EFE).- El ministro argelino de Defensa, Said Changriha, consideró este sábado la visita de la ministra francesa delegada de las Fuerzas Armadas y de los Antiguos Combatientes, Alice Rufo, y la delegación que la acompaña como un posible "nuevo impulso" a las relaciones bilaterales, alteradas desde que París apoyó en 2024 el plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental.

Según un comunicado difundido por la cartera de Defensa, las dos partes abordaron durante su reunión las vías para reforzar la coordinación entre ambos países en cuestiones "de interés común", y examinaron el estado de la cooperación militar entre los dos ejércitos.

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Asimismo, el titular de Defensa señaló "la necesidad" de que ambos países trabajen conjuntamente para "superar las secuelas del pasado colonial" pero "sin olvidar la historia", y avanzar hacia un futuro "basado en el respeto mutuo" y "la cooperación".

La diplomática francesa participó durante su visita al país en la conmemoración de los hechos del 8 de mayo de 1945, cuando la antigua potencia colonial reprimió manifestaciones en Sétif, Guelma y Kherrata, unos sucesos que dejaron miles de muertos mientras Europa celebraba el fin de la Segunda Guerra Mundial.

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Rufo fue recibida, además, por el presidente argelino Abdelmayid Tebún, a quien transmitió un mensaje del presidente francés, Emanuel Macron, sobre la reanudación de la cooperación consular y su voluntad de profundizar los avances alcanzados.

La visita de Rufo coincide con el regreso este viernes a sus funciones del embajador de Francia en el país magrebí, Stéphane Romatet, quien en abril 2025 había sido llamado por París tras la decisión de Argelia de expulsar a doce diplomáticos franceses.

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El embajador regresó con la intención de construir relaciones "de confianza" y con foco en el regreso de periodista francés Christophe Gleizes, condenado a siete años de prisión en Argelia por apología del terrorismo y quien esta semana decidió retirar su recurso de casación para una eventual gracia por parte de Tebún.

Las relaciones entre ambos países han estado históricamente marcadas por tensiones, dado que la excolonia reclama a París el reconocimiento de los crímenes cometidos durante 132 años de colonización y, el pasado diciembre, el Parlamento argelino aprobó una ley que penaliza las prácticas coloniales francesas. EFE

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