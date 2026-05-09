(Crónica) El Manchester City resuelve ante el Brentford y aún mira hacia el liderato

El Manchester City ha ganado este sábado por 3-0 al Brentford en la jornada 36 de la Premier League, manteniendo los 'citizens' su mirada hacia el liderato del Arsenal en su carrera por el título, mientras que Liverpool y Chelsea han empatado entre sí (1-1), igual que el Manchester United también ha firmado la igualada (0-0) en su visita al Sunderland.

En el Etihad Stadium, Jérémy Doku adelantó a los locales en el minuto 60 tras un arreón por el extremo izquierdo y donde, domando un rebote en el área rival, efectuó un derechazo con curva que entró por la escuadra. El 2-0 en el 75' fue obra de Erling Haaland, remachando de tacón y casi sin querer un balón suelto en el área tras internada de Antoine Semenyo.

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Sentenció Omar Marmoush el triunfo del City en el tiempo de descuento controlando un pase raso de Haaland y, cerca del punto de penalti, con un derechazo potente y raso. Este resultado colocó a los pupilos de Pep Guardiola con 74 puntos en la tabla clasificatoria, quedándole aún tres partidos por jugar y mirando delante al líder Arsenal con 76 puntos.

Debajo de ellos dos, tercero sigue el Manchester United con 65 puntos pese a no pasar del empate sin goles este sábado en el Stadium of Light. Eso sí, los 'diablos rojos' se vieron beneficiados de que su inmediato perseguidor, el Liverpool, también empatase. En su caso fue delante de su público, con tempranero golazo de Ryan Gravenberch para los 'reds'.

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Sin embargo, Enzo Fernández marcó para los 'blues' sobrepasada la media hora de encuentro, lanzando una falta lejana que no tocó en nadie hasta colarse en la portería local, y equilibró un marcador de Anfield que ya no se movió más. Así, el Liverpool se situó con 59 puntos; por su parte, el Chelsea alargó su racha sin ganar y ahora acumula 49 puntos.