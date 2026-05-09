El colombiano Longa arranca la temporada europea con un triunfo de prestigio

Redacción deportes, 9 may (EFE).- El colombiano Ronal Longa, vigente subcampeón sudamericano de los 100 y 200 metros, arrancó la temporada europea con una victoria de prestigio, tras imponerse este sábado al sudafricano Akani Simbine, en la final de hectómetro de la reunión de Florencia.

Longa, que firmó un tiempo de 10.04 segundos, aventajó en 24 centésimas al velocista sudafricano, cuarto en los 100 metros tanto en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 como en los de París 2024, que tuvo que conformarse con la tercera plaza con un crono de 10.28 segundos

PUBLICIDAD

El segundo puesto fue para el cubano Jenns Fernández que logró una marca de 10.20 segundos, dieciséis centésimas más que el colombiano Longa, en una final marcada por el viento en contra.

Circunstancia que impidió a Ronal Longa, que cuenta con una mejor marca personal de 9.96 segundos, rebajar su hasta ahora mejor registro del curso, los 10.03 segundos que firmó el pasado mes de abril en Bogotá.

PUBLICIDAD

Por su parte, la italiana Nadia Battocletti, vigente subcampeona olímpica y mundial de los 10.000 metros, volvió a demostrar su versatilidad y se impuso en la final de los 1.500 con un tiempo de 4:03.75 minutos.

Un tiempo que permitió a la transalpina, doble campeona de Europa de campo a través y medalla de oro en los 3.000 metros en los Mundiales en pista cubierta, aventajar en casi trece segundos a su más inmediata perseguidora, la española Carla Masip, segunda con un registro de 4:16.35.EFE

PUBLICIDAD