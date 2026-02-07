Imputado un hombre por amenazar con asesinar al vicepresidente de EEUU, JD Vance

Un hombre de 33 años de edad ha sido imputado por amenazar con asesinar al vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, durante su visita a la región del noroeste de Ohio en enero, ha anunciado este sábado la Fiscalía de EEUU.

Shannon Mathre, de Toledo, en ese estado norteamericano, está acusado de amenazar "con quitar la vida y causar lesiones físicas a un sucesor a la Presidencia", según el pliego de cargos donde se apunta que declaró: "Voy a averiguar dónde estará (el vicepresidente) y usaré mi fusil automático M14 para matarlo".

Mathre fue arrestado por agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos el 6 de febrero.

El gran jurado también alega que, desde aproximadamente el 31 de diciembre de 2025 hasta el 21 de enero de 2026, Mathre también participó en la recepción y distribución de imágenes que muestran visualmente a menores en conducta sexualmente explícita, y los agentes federales descubrieron múltiples archivos digitales de material de abuso sexual infantil en su poder.

Mathre hizo su comparecencia inicial ante un juez para el Distrito Norte de Ohio el 6 de febrero. Permanece bajo custodia en espera de una audiencia de detención programada para el 11 de febrero, según reza el comunicado publicado por la Fiscalía de EEUU.